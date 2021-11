Aplicația Geforce Now este disponibilă pe televizoarele LG lansate anul acesta

LG a anunțat disponibilitatea aplicației NVIDIA GeForce Now pentru unele modele de televizoare smart lansate anul acesta. Sunt suportate televizoarele din seriile 4K OLED, QNED, Mini LED și NanoCell, însă țineți cont că aplicația se află încă în stadiu beta și are unele limitări. Momentan, aceasta poate rula jocuri în cloud doar la rezoluție 1080p cu 60 fps, indiferent de abonamentul GeForce Now, iar pe partea de audio sunt disponibile doar două canale. De asemenea, puteți folosi tastatura și mouse-ul doar pentru navigarea prin interfața aplicației, nu și în jocuri. Controllerele compatibile sunt NVIDIA Shield, Xbox One/Series, DualShock 4, DualSense, Logitech F310, F710 și Dual Action. Pentru cele cu Bluetooth e posibil să nu aveți nevoie de dongle, însă LG nu a oferit încă detalii în acest sens.

Pentru cine nu este familiarizat cu GeForce Now, serviciul vă permite să vă folosiți de puterea de calcul din cloud pentru a rula jocuri prin streaming. Jocurile nu trebuie descărcate, iar în cazul televizoarelor LG vizate aveți nevoie doar de un controller compatibil și de un abonament GeForce Now. Evident, este important să aveți și o conexiune rapidă la internet cu latențe cât mai mici. Planul Geforce Now Priority la 9.99 euro pe lună vă oferă acces instant la jocuri, sesiuni de joc de până la 6 ore, streaming la rezoluție 1080p cu până la 60 fps și Ray Tracing. Jocurile va trebui să le cumpărați însă. Platforma suportă peste 1.100 de jocuri și este compatibilă cu Steam, Ubisoft Connect, Origin, Epic Games și GOG.