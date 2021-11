YOXO review dupa 9 luni: un abonament de mobil digital foarte bun

Iata ca s-au facut mai bine de noua luni de cand am trecut si eu, si sotia, pe YOXO, dupa ce initial am portat doua numere din familie. Asa ca acum e un moment potrivit pentru un review.

Si va pot spune din start ca oamenii de la YOXO m-au contactat pentru a le spune parerea despre serviciu si pentru a scrie un review despre acesta, dupa ce au vazut celelalte articole. Iar momentul nu putea fi mai bun, pentru ca, intre timp, am avut si doua vacante in Europa si practic am folosit abonamentul YOXO la maxim.

Cateva cuvinte despre YOXO

Daca cumva e prima data cand auziti de YOXO atunci trebuie sa stiti doar atat: e un abonament de mobil digital, diferit atat de PrePay cat si de un abonament clasic. Cum? Pai e simplu: se aseamana cu un PrePay prin faptul ca ai resurse pre-definite, pe care nu le poti depasi si nu poti adauga cost suplimentar. Se aseamana cu un abonament pentru ca isi trage automat banii de pe cardul tau, lunar.

Partea faina, fata de un abonament, e ca poti renunta la el oricand. Nu esti legat de retea, nu ai contract pe perioada fixa si nimic nu te poate tine in loc daca vrei sa pleci.

Daca cumva consumi resursele, poti oricand sa adaugi altele. Mai mult, poti sa cumperi optiuni pentru numere cu tarif special (cum ar fi plata parcarilor) sau optiuni pentru roaming in afara UE.

Ce s-a imbunatatit de cand m-am portat eu

Echipa YOXO e una care tine cont de feedback-ul de la utilizatori. Si chiar daca e prima data cand vin ei spre mine, ei fac permanent sondaje de opinie printre cei din retea si citesc feedback-ul generat.

Ei bine acum se poate face tot procesul de portare 100% online, indiferent de reteaua de provenienta. Nu mai ai nevoie nici macar de o vizita la magazinul Orange. Iar pentru portare, ai parte de oferta de mai jos.

Mai mult, daca ai un telefon cu eSIM vei putea sa faci portarea spre acesta fara a mai avea nevoie de un SIM. Daca totusi vrei un abonament YOXO si nu vrei sa-ti portezi numarul actual, poti opta pentru a primi, gratuit, un SIM YOXO.

Iar toate aceste operatiuni se fac super-simplu direct din aplicatia YOXO, dupa ce ti-ai facut un cont si ai ales un abonament. Iar aplicatia YOXO o gasesti atat pe Play Store si App Store cat si in Huawei App Gallery.

Cum mi s-a parut YOXO dupa 9 luni

In mare, va pot spune doar ca am facut portarea si am uitat de ea. Lunar YOXO si-a tras banii de pe cardul meu si cam asta a fost. Eu m-am bucurat de experienta retelei Orange la un pret foarte bun.

Am ales optiunea de 39 lei si asa am avut si aproape 4.5 GB de internet cand am fost (de doua ori) in Grecia. Totul a functionat perfect. Chiar n-am avut nimic de reprosat.

Un lucru mi-ar fi placut: sa existe o optiune de internet in roaming in afara UE in care sa fie si Macedonia de Nord inclusa, fiind pe traseul Timisoara – Grecia. Insa poate vor introduce si aceasta tara in lista lor in viitor.

Ce oferte mai are acum YOXO

Cum au implinit un an, cei de la YOXO o oferta aniversara. Practic, ai mai mult internet pentru aceeasi bani. Ofertele le vedeti mai jos.

Partea buna e ca poti schimba abonamentul cand vrei tu. Mai mult, daca inviti un prieten el primeste prima luna gratuita iar tu primesti 100 GB de internet.

Concluzie: recomand YOXO?

Da, da, da! Clar da. Am trecut pe YOXO de buna voie, nu m-a platit nimic sa fac asta si am scris despre experienta. Dupa 9 luni de folosire nu pot decat sa spun ca recomand cu toata inima serviciul. Si o fac fara vreo teama ca ar putea dezamagi pe cineva si pentru ca stiu ca nu e genul de abonament care te tine captiv si de care nu poti scapa.

Nu-ti place dupa o luna? Pleci si gata. Insa eu sunt convins ca-ti va placea si vei ramane. Ai semnalul bun de la Orange, ai abonamente configurabile si ai tot felul de optiuni.

Ce mi-ar mai placea? Sa pot sa trec pe eSIM si pe abonamentul existent (am inteles ca se lucreaza la asta, pentru ca deocamdata e doar pentru abonamente noi), sa pot cumpara o optiune de internet 5G, pentru ca deocamdata este doar 4G si sa pot controla mai multe numere de telefon din acelasi cont. Cam atat.