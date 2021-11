Motorola a anunțat Moto G200 5G – smartphone cu Snapdragon 888 Plus la preț bun

Cum flagship-urile de la Motorola nu au prea mare priză la public, producătorul continuă să facă ce știe mai bine – telefoane mid-range și upper mid-range cu dotări peste medie la prețuri foarte bune. Motorola G200 Plus 5G tocmai a fost anunțat oficial și arată foarte bine. Vine cu noul SoC Snapdragon 888 Plus, ecran LCD de 6.8″ FHD+ cu refresh rate de 144 Hz, conectivitate 5G, 8 GB de memorie RAM și 128 sau 256 GB spațiu de stocare. Bateria este de 5.000 mAh și se încarcă rapid la puteri de până la 33 W. Telefonul are spate din plastic și ramă metalică și este certificat IP52 pentru protecție la contactul cu lichide și praf.

Are un modul triple camera pe spate și un senzor principal de 108 MP care poate înregistra și video 8K. În completare vin două camere ultrawide și de profunzime cu rezoluție de 13 MP, respectiv 2 MP. Camera frontală este de 16 MP cu f/2.2. Moto G200 5G va fi disponibil pentru început în Europa la un preț de pornire de 450 euro.