Ce beneficii îți aduc două dintre cele mai populare aplicații de shopping, Shein și Kaufland, pe care le găsești în AppGallery

Ați observat și voi că fiecare magazin mai răsărit are propria aplicație. De multe ori sunt inutile, însă magazinele serioase chiar oferă ceva interesant acolo. Am fost surprins să văd cât de multe aplicații de shopping sunt în AppGallery, în special Kaufland și Shein.

În afară de Kaufland și Shein pe care personal le folosesc, sunt și alte aplicații la fel de utile. Folosesc foarte des și OLX, eMAG și Lidl Plus. Pe lângă acestea mai sunt și alte aplicații disponibile, însă eu nu frecventez acele magazine: AboutYou, Carrefour, Auchan, Mega Image, Profi și Mein DM.

Aplicațiile sunt utile pentru că poți să-ți faci cumpărăturile mai ușor, să faci liste sau să vezi ofertele săptămânii. Când sunt oferte la Lidl parcă sare casa în aer. La Kaufland la fel. Am magazinul la doi pași de mine și mă duc aproape zilnic să-mi cumpăr câte ceva de la ei, inclusiv în pauza de masă de la birou.

Shein nu pot spune că este pentru mine personal, dar soția pierde timp (și bani) pe acolo. Sunt multe produse la ofertă, are tot felul de vouchere și lista ei de produse favorite este infinită. Cand un produs de acolo este la ofertă știe imediat.

Shein a devenit destul de popular în țara noastră în ultima perioadă, am văzut că investesc mult în reclamă pe rețelele sociale. În plus, pun accent și pe trendul “What I ordered and what I received”, tocmai pentru a demonstra că produsele arată în realitate așa cum sunt în poze. Pentru că deseori oamenii se plâng că anumite produse care arată fenomenal în imagini dezamăgesc atunci când ajung în mâinile cumpărătorilor. Poate fi un material mai prost, un aspect mai puțin atractiv sau chiar funcționalitate diferită și atunci e ideal ca potențialii cumpărători să vadă review-uri video online pentru diverse produse pe care și le doresc.

Kaufland este la mine, că v-am spus ca este la doi pași de biroul meu. Găsesc oferte, imi fac liste de cumpărături și când plec prin țară pot vedea din aplicație unde este cel mai apropiat magazin. E mișto. Îți poți înregistra cardul de fidelitate în aplicație și îl scanezi în magazin direct de acolo când ești la casă și vrei să plătești.

Primești tot felul de cupoane în aplicație pe care le poți folosi la achiziția de produse. Teoretic, ofertele sunt personalizate în funcție de preferințele tale la cumpărături. Adică dacă obișnuiești să cumperi un anumit brand de bere, e posibil să primești cupon pentru acel brand, ca să te bucuri de o reducere. Însă nu mereu “m-au nimerit” și sunt și cupoane pentru produse care nu mă atrag în mod deosebit. Dar sunt un plus, mai ales fiindcă în supermarket obișnuim să cumpărăm și cantități mai mari, plus produse diversificate.

În aplicație ți se salvează digital și bonul de cumpărături, astfel că îl poți consulta oricând, mai ales că eu obișnuiesc să arunc imediat la coș orice hârtiuță am prin buzunare. Și revenind la oferte, știu că sunt persoane care chiar urmăresc mereu cât e prețul la ulei sau la zahăr și atunci când sunt reduceri bune, cumpără cantități mai mari pentru a economisi, deci secțiunea de Oferte din aplicație este foarte binevenită pentru cumpărători.

Toate aceste aplicații pot fi descărcate foarte ușor la o simplă cautare în AppGallery. Aici găsiți multe aplicații pentru telefoanele Huawei, fiind cu 147% mai multe aplicații față de anul trecut. Sunt 580 milioane de utilizatori activi lunar în întreaga lume, iar aplicațiile sunt sigure. AppGallery oferă în prezent până la 223.000 de aplicații la nivel global, printre care se află și majoritatea celor mai populare aplicații folosite la scară largă.

AppGallery oferă un sistem de securitate și protecție completă, care include verificarea numelui real al dezvoltatorului, un proces de revizuire în patru pași, protecție la descărcare și instalare, precum și un mecanism de prevenire a unor elemente periculoase pentru funcționarea aplicației.

Cum spuneam și cu alte ocazii, avem nevoie de competitori în acest domeniu. Cine știe cum vor evolua lucrurile în viitor, dar până acum totul arată destul de bine pentru ecosistemul Huawei.