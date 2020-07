Apple nu mai datoareaza 13 miliarde de euro Irlandei

In 2016 Apple a ajuns in judecata deoarece nu platea taxe in Irlanda. Dupa 4 ani de proces compania americana a castigat si nu mai datoreaza nici un cent.

Comisia Europeana s-a sesizat la momentul respectiv, dar Curtea Generala de Justitie a considerat ca Apple are dreptate si nu trebuie sa mai plateasca 13 miliarde de euro catre Irlanda. Mai exista un apel la Curtea Suprema de Justitie a Uniunii Europene unde se va decide permanent soarta Apple.

Nu doar Apple are de castigat ci si Irlanda deoarece autoritatile locale nu mai sunt sub acuzatia de favorizare ilegala a unei companii. Cel mai probabil Apple va castiga si la Curtea Suprema.

#EUGeneralCourt annuls the decision taken by the @EU_Commission regarding the Irish #TaxRulings in favour of @Apple #Apple #EUCommission #StateAid pic.twitter.com/KoF6r1n82S

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) July 15, 2020