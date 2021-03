Apple este data in judecata pentru ca vinde iPhone 12 fara incarcator

Momentan doar Apple este data in judecata. Procon-SP, autoritatea braziliana de protectie a consumatorilor, a amendat Apple pentru ca nu ofera in pachet un incarcator. Doar 2 milioane de dolari amenda. Pentru Apple suma asta este ca si cum mi-ar cere cineva o moneda de 1 ban. Totusi, Procon precizeaza ca Apple a refuzat sa raspunda unor intrebari pe care toti ni le-am pus de la inceput: este mai ieftin un iPhone fara incarcator in cutie? Cat costa un iPhone 12 cu incarcator si fara incarcator?

Am spus la inceput ca doar Apple este data in judecata. Momentan. Atat Samsung cat si Xiaomi ofera telefoane fara incarcator in cutie.

Sursa: wall-street.ro