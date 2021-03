Oppo X – telefonul rulabil de tip concept a ajuns in Romania si l-am testat

Da!!! Oppo X, acel telefon concept care a facut furori pe internet a ajuns in Romania pentru presa. Am fost invitati sa-l vedem in actiune si va prezentam si voua imagini reale cu telefonul si clipuri video cu acesta in actiune. Am fost tare emotionat ca am avut ocazia sa vad asa ceva in realitate.

Nu aveti idee ce emotionat am fost cand am vazut mail-ul. Invitatia a fost una cat se poate de reala si toata presa de IT din Romania a putut sa vada telefonul in actiune. Am avut doar 30 de min la dispozitie sa ma joc cu el. Tineti cont ca este un concept, deci telefonul nu poate fi cumparat, sunt doar cateva unitati produse pentru testare si cam atat.

Dar este primul concept functional! Credeti-ma, este foarte bine realizat si nu lasa impresia de telefon neterminat. Este finisat ca la carte, nu are elemente care sa tradeze faptul ca este un telefon concept. Totusi, softul nu este gata.

Daca la capitolul design este perfect, softul nu a fost terminat si nu toate aplicatiile sau tranzitiile vor functiona perfect. Totusi, Oppo X m-a lasat cu gura cascata. In cei 10 ani de ArenaIT am scris despre multe concepte, dar este pentru prima data cand vad unul in realitate si perfect functional. Bravo Oppo!

In alta oride de idei, dupa cele 30 de minute cu Oppo X, am ajuns la o concluzie personala: asta este viitorul. Nu vad in acest moment o alta idee mai buna. Si pe cat de mult apreciez Oppo, nu cred ca ei vor avea primul dispozitiv perfect functional din toate punctele de vedere. Oppo merita un premiu pentru ceea ce a realizat, insa cred ca alta companie, stiti voi care, va veni cu primul dispozitiv pentru mase, cu un soft perfect functional. Desigur, la un pret foarte mare. Stiu ca o sa imi iau hate pentru ce am spus acum….dar imi asum. Eu asa cred. Daca hardware este posibil, iar Oppo a dovedit asta, software este mai greu. Fara un sistem de operare proprietar imi este greu sa cred ca astfel de telefoane vor ajunge pe piata si vor putea fi utilizate fara probleme de toate lumea.

Revenind la experienta cu Oppo X, am ramas impresionat. Este greu sa va descriu senzatia. Rularea ecranului se intampla destul de repede, insa zgomotul produs de motorase trebuie eliminat daca ma intrebati pe mine. Asa va fi o provocare. Ecranul nu are nici o cuta si se simte ca un display normal. Singurul minus sunt marginile. Pe partea stanga este curbat, in dreapta este drept. Personal ma deranjeaza, dar repet, este un concept.

Faptul ca atunci cand este strans poate fi utilizat ca un telefon normal este mare lucru. Atat Huawei cat si Samsung nu ofera aceasta experienta pe telefoanele lor pliabile. Oppo X poate sa ofere o experienta normala atunci cand este strans, iar rulat este o tableta in toata firea.

Cateva informatii despre Oppo X:

Cand este strans are 6.7 inch, iar desfacut are 7.4 inch

Doua motoare actioneaza mecanisul de rulare

Interfata este ColorOS adaptata special pentru acest model

Cand este desfacut se poate utiliza in modul split screen

122 de patente dintre care 12 doar pentru mecanisul rulabil, au fost inregistrate de Oppo pentru acest model

Rezista pana la 100.000 de desfaceri, adica 5.5 ani de utilizare normala sau 2-3 ani de utilizare hard core

N-am alte cuvinte, este greu sa va descriu senzatia. Va las cu poze si niste filmari.