Apple face primii pasi pentru renuntarea la portul de incarcare

Se pare ca Apple dezvolta o functie de OTA (Over the Air) recovery pentru iPhone-uri si iPad-uri si aceasta este disponibila deja in iOS 13.4 beta.

Se stie deja ca Apple are in plan renuntarea completa la portul de incarcare, iar faptul ca Uniunea Europeana ar dori sa-i oblige sa treaca la USB-C ar putea fi un motiv in plus pentru a face miscarea.

Ei bine, se pare ca primele dovezi ca Apple se pregateste sa faca asta au aparut deja. Este vorba, cum ziceam, despre posibilitatea de a-ti recupera sau reseta telefonul fara a mai fi nevoit sa-l conectezi, printr-un cablu, la un Mac. Descoperirea a fost facuta in iOS 13.4 care in momentul de fata se afla in beta, dar probabil nu mai e mult pana acesta va fi lansat in varianta stabila.

Voi ce ziceti, pe cand va renunta Apple la portul de incarcare? Este asta o idee buna?

