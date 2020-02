Amazon a deschis primul supermarket fara case

Uitati de „case rapide” sau „case express”, Amazon are o viziune diferita.

Magazinul s-a deschis ieri in Seattle iar conceptul de functionare este simplu: necesita un smarthpone si aplicatia Amazon Go. In momentul in care doriti sa intrati in magazin, va trebui scanata aplicatia, faceti cumparaturile si plecati. La iesirea din magazin, vor fi scanate automat toate produsele cu care ati plecat iar plata se va face din contul Amazon.

Conceptul a fost prezentat inca din 2016, dar a avut nevoie de cativa ani pentru a fi implementat.

