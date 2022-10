Apple a fost amendata si obligata sa livreze iPhone-ul cu tot cu incarcator in Brazilia

Un tribunal din Brazilia a decis ca Apple trebuie sa livreze si incarcatorul in pachet cu iPhone-ul. In plus, Apple a primit si o amenda de 19 milioane de dolari. Asociatia consumatorilor din Sao Paulo au dat in judecata Apple pentru practici abuzive si au castigat.

Instanta a decis ca:

Este evident că, sub justificarea unei inițiative ecologice, pârâtul impune consumatorului o achiziție obligatorie de adaptoare de încărcare, care au fost furnizate anterior împreună cu produsul”

Apple va ataca sentinta.

Sursa: biziday