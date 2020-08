Apple a inchis conturile dezvoltatorilor Epic Games

Apple si Epic poarta un scandal destul de dur. Dupa ce Epic Games a incalcat regulile si a introdus un sistem de plata in joc care trimite banii direct catre ei, Apple a decis sa scoata jocul din AppStore. Acum, Apple a eliminat si conturile dezvoltatorilor.

Pe scurt, Apple si Google (si nu numai) percep o taxare de 30% pentru orice achizitie din magazin. Epic Games a fost de acord cu asta inca de la bun inceput, dar intre timp a cautat scandal. Astfel, a introdus in Fortnite un sistem de plata ocolitor si mai ieftin. Practic platesti direct catre Epic si este mai ieftin.

Apple a decis sa scoata jocul Fornite din AppStore, iar Google a procedat la fel. Culmea, Epic nu are nimic cu Google ci doar cu Apple are probleme. Probabil stiu ei ceva.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

