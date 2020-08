GeForce NOW acum si pe Chromebook

Platforma GeForce NOW este disponibila si pe Chromebook-uri incepand de astazi. Lansarea Beta pe ChromeOS permite utilizatorilor sa se joace orice joc disponibil din platforma.

Stim toti ca Chromebook-urile nu sunt dispozitive de gaming, iar configuratiile sunt unele extrem de slabe. Totusi, platforma GeForce NOW permite utilizatorilor de Chromebook-uri sa se poata juca in cloud.

Acceseaza acest LINK, intra pe contul tau de GeForce NOW si ai de ales intre un cont Founders Membership sau unul gratuit. Daca alegi serviciul FM pe 6 luni include Hyper Scale Season One Battle Pass si continut exclusiv in-game pentru doar 24.95 dolari.

Chromebook-urile sunt foarte populare printre studenti, iar in timpul lor liber nu se pot juca de pe aceste dispozitive. Dar cu GeForce NOW este posibil acest lucru deoarece gaming-ul se intampla in cloud si procesarea are loc pe un calculator de la distanta. Evident, va exista un mic delay sau FPS-uri mai mici.