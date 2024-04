Apple va introduce baterii mai mari pe seria iPhone 16

In septembrie vom vedea noile telefoane iPhone 16, iar informatiile incep sa devina din ce in ce mai concrete. Aflam acum ce baterii vor avea noile telefoane in comparatie cu actuala gama.

Asadar, Apple va creste capacitatea bateriilor pe generatia 16. Uite ce primim acum pe gama iPhone 15:

iPhone 15: 3,349 mAh

iPhone 15 Plus: 4,383 mAh

iPhone 15 Pro: 3,274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh

Si uite ce o sa primim pe gama iPhone 16:

iPhone 16: 3,561 mAh (up 6.3%)

iPhone 16 Plus: 4,006 mAh (down 8.6%)

iPhone 16 Pro: 3,355 mAh (up 2.5%)

iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh (up 5.7%)

Se pare ca doar modelul 16 Plus va avea o baterie mai mica si nu intelegem de ce. De obicei ar trebui ca seriile Plus si Max sa vina cu cele mai mari baterii si sa ofere cele mai ridicate autonomii. Ciudata decizie…

Sa luam in calcul si faptul ca iPhone 16 Pro si 16 Pro Max vor veni cu un ecran mai mare, deci cresterea capacitatii bateriei este normala, exista mai mult spatiu, dar autonomia s-ar putea sa fie la fel.

Totusi, Apple ar trebui sa lucreze mai mult ca fiabilitatea bateriilor. Cum telefoanele lor vin cu un suport indelungat, bateriile necesita schimbare dupa 2-3 ani de utilizare, lucru destul de neplacut. As prefera o imbunatatire la acest capitol.