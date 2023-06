Apple reinventeaza purtatul centurii in masina

De ani de zile se discuta in online despre o masina Apple. Totul la nivel de zvon, insa cu niste informatii in spate foarte clare. Nu este nici un secret ca Apple a inregistrat numeroase tehnologii din domeniul auto, deci ideea ca vor lansa candva o masina nu este gresita. Acum vedem un alt brevet legat de centura de siguranta.

Apple doreste sa puna un indicator cu LED pe catarama centurii de siguranta. Adica in locul unde bagi efectiv centura de siguranta. Nu stiu ce denumire are, nu stiu cum s-o descriu, dar stiti la ce ma refer.

Ei vor sa puna un LED acolo care sa ramana aprins atunci cand nu ai centura pusa si care sa ofere si alte informatii. Din informatiile actuale ar putea fi o zona transparenta sau o zona cu gauri prin care trece lumina. Cert este ca va fi rosu. Oricum butonul pe care apesi sa scoti centura este rosu, masina te avertizeaza in bord ca nu ai centura pusa si mai si bipaie enervant.

De ce este nevoie de un LED rosu in zona respectiva care sa ramana aprins cand nu ai centura pusa si care sa se stinga atunci cand pui centura? Care este scopul?

Sursa: arenaev