Ce motorizari vom gasi pe Duster in 2023?

Noul Duster va fi lansat in toamna si probabil va fi disponibil din 2024, insa stim deja destule despre el. Duster 3 va avea motorizari noi, moderne, pregatite pentru standardul Euro 7.

El este testat in Spania in diferite conditii, ba chiar a fost congelat intr-un TIR special si scos inapoi la caldura. Astfel de teste sunt normale in industria auto.

Interesant este ca cel care a surprins masina camuflata a observat si cateva detalii interesante, cum ar fi faptul ca la plecarea de pe loc a fost silentioasa si s-a auzit ca o masina electrica. Adica acel bazait.

Conform ultimelor informatii, Duster 3 va veni din standard cu motorul de 1.6 litri benzina de 115 cai putere + un motor electric de 49 cai putere. Este acelasi motor de Jogger Hibrid. El dezvolta 205Nm si are o baterie de 1.2kW pentru deplasari scurte in mod full electric. In mod clar vine si cu transmisia automata.

Un alt motor disponibil va fi cel de 1.2 TCe oferit si pe Austral, un nou motor complet diferit fata de problematicul 1.2 folosit in urma cu cativa ani in gama Dacia-Renault. Acesta are codul HR12, va suporta tractiune integrala 4×4 si va respecta standardul EURO 7.

Despre alte detalii despre Duster 3 am vorbit AICI.