Gaming-ul pe PC revine în forță. Vânzările de hardware vor ajunge la 44.5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului, în creștere cu 35%

După un declin îndelungat, cauzat de scumpiri și de disponibilitatea limitată a hardware-ului, gaming-ul pe PC pare că a intrat din nou pe creștere. Iar creșterea nu este una de doar câteva procente, așa cum se întâmpla în trecut, ci de 35%, conform analiștilor de la JPR. Astfel, până la sfârșitul anului, hardware-ul de gaming va aduce încasări de 44.5 miliarde de dolari, cu aproximativ 11.5 miliarde de dolari mai mari decât în 2024.

Statistica ia în calcul atât vânzările de hardware retail (procesoare, plăci de bază, plăci video ș.a.m.d.), cât și cele de PC-uri preasamblate și laptop-uri, așadar producătorii se așteaptă la creșteri pe mai toate categoriile de produse. În ceea ce privește motivele care generează această creștere, consumatorii beneficiază acum de o disponibilitate mult mai bună a hardware-ului, mai ales în cazul plăcilor video, dar și de prețuri mai avantajoase, astfel că upgrade-urile devin mult mai accesibile. Însă, conform analiștilor, creșterea vânzărilor de hardware are în spate și un motiv mai puțin plăcut: sistarea suportului pentru Windows 10 în mai puțin de o lună. Și cum Windows 11 este destul de pretențios cu hardware-ul și nu este compatibil oficial cu PC-urile mai vechi de 7 – 8 ani, utilizatorii n-au de ales și sunt nevoiți să-și schimbe PC-urile sau să facă upgrade-uri substanțiale.

Din câte susțin analiștii de la JPR, peste 100 de milioane de PC-uri de gaming vor avea nevoie cel puțin de schimbarea procesorului și a plăcii de bază pentru a fi compatibile cu Windows 11. În ceea ce privește perspectivele de viitor ale industriei, după valul inițial de upgrade-uri, analiștii se așteaptă la o ușoară scădere a pieței în 2026, iar ulterior, începând din 2028, la o stagnare.

Via Tweaktown