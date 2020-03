ASUS TUF H3 – casti foarte bune pentru muzica si gaming

Consider castile periferice foarte importante, iar o pereche buna iti poate oferi un confort excelent atunci cand te joci sau cand te relaxezi. Am testat ASUS TUF H3, o pereche accesibila dar care mi-a intrecut toate asteptarile.

Despre niste casti nu sunt multe de zis, insa trebuie mentionat inca de la inceput pretul: 259 lei versiunea Red si 289 lei versiunea Silver. Am inceput cu pretul pentru ca il consider un factor cheie. Castile acestea sunt surprinzatoare pentru banii lor.

Am testat multe casti, de la 100 lei pana la 1000 lei, insa pot spune din start ca H3 este o pereche care nu se aude de 289 lei ci de 489 lei. Cumva ASUS a reusit sa produca niste casti cu un sunet clar si puternic fara sa iti ceara si pielea de pe tine.

Am analizat castile si mi-am dat seama cum au reusit acest lucru. In primul rand design-ul nu este unul premium, dar sunt foarte confortabile in timp. Cupele sunt dintr-un material sintetic moale si placut la contacul cu urechea.

In constructia lor chiar s-a folosit metal pentru anumite elemente, lucru rar in acest segment de pret. Banda de sustinere care se fixeaza pe cap este si ea dintr-un material moale si placut. Sunt flexibile si par sa reziste la cazaturi sau alte incindente.

In schimb plasticul folosit este cam ieftin, se simte dar nu este deloc deranjant. Pana la urma nu stai sa pipai castile zi de zi. Cablul pare destul de firav, iar microfonul este fix. Deci aici s-a facut economie.

Nu s-a economisit prost ba din contra. ASUS a stiut sa puna accentul pe calitatea sunetului si pe confortul oferit in timp in detrimentul unui cablu mai subtire si unui microfon fix dar flexibil.

Mi-au placut mult aceste casti deoarece s-au comportat excelent atat in gaming cat si in activitatile de dupa precum muzica sau filme. Volumul este foarte ridicat si chiar tinute la maxim nu distorsioneaza si ofera un bass profund cum rar mi-a fost dat sa aud pe niste casti in acest segment de pret.

Mediile si inaltele sunt placute si ele, dar mentionez totusi ca inaltele sunt un pic prea ascutite si uneori nu pot reda corect anumite sunete. In schimb sunt niste casti excelente care mi-au intrecut asteptarile si pe care le recomand.