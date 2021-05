ASUS Keris Wireless – un mouse foarte bun pentru laptop-uri sau pentru persoanele cu maini mici

Culmea, stocurile mici de placi video au dus la cresterea vanzarilor pentru laptop-uri. Lumea foloseste din ce in ce mai des laptop-ul pentru gaming, iar perifericele pentru laptop sunt la mare cautare. Cum de exemplu sunt mousii de gaming de dimensiuni reduse pentru laptop-uri. ASUS Keris este un astfel de mouse.

Keris este un mouse de dimensiuni mici si il vad ideal pentru un laptop sau pentru persoanele care au maini mici. De asemenea, nu doar felul in care arata ci si conectica de care dispune il face ideal pentru laptop.

Keris este un mouse ce poate fi folosit wireless, pe cablu sau prin Bluetooth, fiind ideal pentru cei care au laptop-uri. Conexiunea Bluetooth se realizeaza fara un dongle USB, deci puteti sa-l folositi fara probleme la orice laptop cu Bluetooth sau chiar un alt dispozitiv precum o tableta.

Are acumulator intern, deci trebuie incarcat atunci cand ramane fara baterie si depindeti de un cablu pentru asta. Mi-ar fi placut sa aiba baterie detasabila.

Mouse-ul este foarte bun si precis si se descurca excelent in gaming. Butoanele sunt independente de corpul mouse-ului si au un feedback bun. Switch-urile folosite sunt Omron si primesti si in pachet un set de rezerva. Cat de tare!

Butoanele de pe lateral pot fi schimbate cu altele colorate, iar picioarele din teflon au si ele back-up, deci in caz ca le strici sau le uzezi ai in pachet altele.

Senzorul este tunat de catre ASUS ROG incat sa aiba 16.000DPI si 1000Hz poling rate. Butoanele stanga/dreapta sunt din polimer PBT cu finisaj mat si ar rezista pana la 70 milioane de apasari.

Prin USB Type C se incarca si in 12 minute de stat la priza ofera 15 ore de autonomie. Si cablul este unul special, moale si nici nu simti ca este legat la mouse.

Keris este un mouse bun de luat in calcul pentru o viitoare achizitie. Este performant, nu foarte scump si oferă tot ce are nevoie un gamer. Poate fi transportat usor, este mic si usor daca asta cautati si are o conectica bogata.

Este 500 lei la PC Garage.