ASUS a lansat STRIX SCAR 17 – un laptop de gaming premium

ASUS a lansat astazi noul laptop de gaming STRIX SCAR 17. Este un model de 17 inch echipat cu cele mai puternice componente, are un design modern si este adresat jucatorilor care cauta cea mai buna performanta.

SCAR 17 are margini subtiri si un raport ecran-carcasa de 81.5%. Ecranul masoara 17.3 inch si si are o rata de refersh de 300Hz. Integreaza procesoare Intel din generatia a 10-a si regasim inclusiv un i9-10980HK.

Dispune de 32GB RAM, RTX 2080 SUPER, stocare in RAID 0 pe SSD NVMe si ofera inca un slot in plus pentru alt SSD M.2. Racirea oferita este cu metal lichid si radiatoare noi, iar eficienta termica este mai buna ca niciodata.

Racirea imbunatatita lasa functia ROG Boost sa duca viteza acceleratorului grafic pana la 1560MHz la un consum de 150W in mod Turbo depasind configuratiile GeForce RTX 2080 standard.

Cele 4 radiatoare pe care le regasim in interior, au in total 284 de lamele ce ridica surpafata totala pentru disiparea termica la 178mm patrati. Carcasa are, de asemenea, o inaltime suplimentara de 1.4mm pentru gazdui modulul de racire mai robust.

Celelalte îmbunătățiri ale sistemului de răcire sunt similare cu modelele Strix standard și în multe cazuri cu întreaga gama de laptopuri ROG. Compusul exotic cu metal lichid este pus pe CPU pentru fiecare laptop ROG cu procesor Intel Core din a zecea generație. Metalul lichid excelează în transferul energiei termice de la procesor la radiator, dar este conductor electric și mult mai fluid decât pasta termică standard. Aplicarea sa este o muncă delicată, realizată de obicei manual pentru a păstra compusul departe de alte componente. Acest lucru nu este viabil pentru producția în masă, așa că ROG a comandat echipamente personalizate pentru automatizarea procesului cu precizie mecanică. Procesul este brevetat, la fel și garnitura internă, specială ROG, concepută pentru a opri orice scurgeri care ar putea apărea în timp. ROG a debutat anul trecut cu sistemul ROG Mothership, în ediție limitată, iar acum folosește același echipament pentru a aduce beneficiile metalului lichid pentru mai mulți utilizatori. În cazul lui Strix SCAR 17, compusul ajută la susținerea unor frecvențe mai înalte de până la 5,3 GHz, pe un singur nucleu, cu mai puțină presiune pe sistemul de răcire. Mai puțină presiune pe sistemul de răcire înseamnă un nivel de zgomot sub 50 dB în mod Turbo, lăsând laptopul să lucreze intens fără să tureze prea tare ventilatoarele.

STRIX SCAR 17 are in dotare si Keystone II, care permite utilizatorilor sa lege comenzile rapide si alte functii la o cheie fizica, activata prin NFC, care se conecteaza in lateralul carcasei. Gasim iluminare RGB Aura Sync atat la exterior cat si pe tastatura.

Drept conectica ofera 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, jack audio, 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type C cu suport Display Port, 1x LAN RJ45 si 1x HDMI 2.0b.

Va fi disponibil din luna iunie la un pret comunicat ulterior.