ASUS a lansat Zephyrus Duo 15, un laptop cu doua ecrane gandit pentru productivitate. Design-ul este unul nou si revolutionar, iar specificatiile vorbesc de la sine.

Zephyrus 15 este un laptop cu doua ecrane, cel principal avand 15 inch iar cel secucndar 14 inch. Acesta din urma este amplasat deasupra tastaturii, este tactil si suporta stylus. Atunci cand laptopul este deschis, ecranul secundar se inclina la 13 grade pentru o vizualizare confortabila.

Panoul secundar de 14 inch ete cel mai mare ecran secundar pus in productie pe un laptop de gaming. Este IPS cu rezolutie 3840 x 1100 pixeli si 60Hz. In anumite jocuri precum Dying Light 2, pe ecranul secundar veti putea vedea chatul si adauga controale pentru touchscreen pentru a comuta usor intre intevant si quest-uri.

Poti vedea statistici in LoL, Fortnite, CS:GO in timp real, iar pentru aplicatiile de productivitate iti ofera acces rapid la anumite functii, abre de instrumente, calendar etc.

Procesoarele sunt generatia 10 de la Intel si ajung pana la i9. Memoria RAM este de 32GB la 3200MHz, stocarea este pe doua SSD-uri in RAID 0, iar placa video este RTX 2080 SUPER.

Sistemul de racire AAS Plus amplifica fluxul de aer, iar admisia de 28.5mm creste fluxul de aer cu 30% fata de sistemul standard AAS, in timp ce pastreaza nivelul de zgomot sub 46dB.

Ecranul principal poate fi la alegere 4K UHD pentru cei care lucreaza cu aplicatiile de editare foto sau video sau poate fi un ecran de 300MHz si 3ms timp de raspuns pentru gameri. Ambele ecrane sunt validate PANTONE si acopera 100% spectrul de culoare Adobe RGB.

ROG Zephyrus Duo 15 va fi disponibil în România în luna iunie la prețuri ce vor fi comunicate ulterior.