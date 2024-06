ASUS a prezentat noi laptopuri de gaming din familia TUF echipate cu AI

TUF Gaming A14 este un laptop ultra-portabil, iar TUF Gaming A16 vine cu un design subtire si sistem de racire imbunatatit.

Construit pentru a fi ultra-portabil si puternic, noul TUF Gaming A14 cantareste doar 1,46 kg si are o grosime de numai 1,69 cm. In ciuda acestor dimensiuni, A14 suporta un GPU pana la NVIDIA GeForce RTX 4060 cu un TGP maxim de 100 W pentru o experienta exceptionala in jocuri. Este dotat cu memorie LPDDR5 dual-channel, precum si cu doua sloturi M.2 2280 pentru SSD-uri, astfel incat utilizatorii pot adauga spatiu de stocare in cel de-al doilea slot sau pot face upgrade pentru cantitati extreme de stocare pentru un laptop de 14 inch. Procesorul disponibil urca pana la AMD Ryzen 9 AI HX 370 (12 nuclee, 24 fire de executie si UPN cu 50 TOPS performanta AI). Ecranul IPS functioneaza la rezolutia 2.5K (WQXGA, 2560×1600) si are rata de reimprospatare 165Hz.

TUF Gaming A16 are o grosime de doar 1,79 cm, ceea ce ii permite sa fie purtat oriunde. Procesorul sau pana la AMD Ryzen 9 AI HX 370, cu UPN de 50 TOPS, ajuta la operarea mai eficienta a functiilor bazate pe inteligenta artificiala, cum ar fi Copilot, fara a afecta durata de viata a bateriei. A16 vine cu un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 cu TGP max de 170W si cu o racire îmbunatatita, gratie unui nou radiator cu latime completa si a fantelor de evacuare care se intind pe toata partea din spate a laptopului. Doua ventilatoare Arc Flow din a doua generatie mentin componentele interne cruciale la un nivel termic mai scazut, reducand totodata temperatura de suprafata a laptopului cu 7°C.