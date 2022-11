ASUS ROG Strix Scope NX TKL Deluxe – o super tastatura de gaming cu switch-uri ROG NX RED

In lumea tastaturilor de gaming exista cativa producatori de renume care pot livra calitate. Iar ca sa ajungi la ei trebuie sa platesti niste sume nu prea mici. Producatorii premium ii stiti deja, iar ASUS vreau sa cred ca este unul dintre ei. Cu aceasta tastatura pot spune ca am un nou producator preferat de periferice.

Nu o sa ma dau dupa gard. Am cochetat cu multe branduri de periferice pe termen lung: Logitech, Razer, Trust, Steelseries, Genesis si multi altii. Corsair lipseste, dar o sa fac rost si de ele.

De fiecare data cand am luat contact cu perifericele ASUS am simtit ca pun mana pe ceva nou. Nu era un simplu mouse sau o simpla pereche de casti. Erau diferite, ofereau o calitate aparte cum greu iti vine sa crezi.

Puteti cauta pe site sa vedeti ce periferice ASUS am testat. O sa vedeti ca la toate am ramas impresionat de calitatea lor. In prezent, ASUS ofera o gama completa de periferice foarte avansate. Are microfoane, casti, mousi, tastaturi, mousepad, de toate.

Tastaturile lor mi se par printre cele mai scumpe din piata si sigur o sa gasiti alternative mai ieftine si cu specificatii similare. Corect, insa calitatea o sa fie alta.

ROG Strix Scope NX TKL Deluxe (lung nume, stiu) este o tastatura mecanica de gaming in format TKL, adica nu are NumPad, tasta CTRL este mai mare si te ajuta sa ai mai mult spatiu pentru mouse atunci cand te joci FPS-uri. Switch-urile folosite sunt proprietare ASUS.

Ati observat ca producatorii mari isi permit sa investeasca in propriile switch-uri si tehnologii, iar cei mici folosesc switch-urile disponibile la scara larga de la Outemu sau Cherry.

ASUS si-a dezvoltat switch-urile proprii, iar pe acest model avem gama NX Red cu prezentarea de Linear and Swift. Adica sunt inspirate de la Cherry MX Red, switch-uri liniare cu feedback minim, rapide si silentioase.

Evident, puteti gasi si varianta cu switch-uri Brown care sunt tactile, adica ai feedback din buton cand apesi, dar si varianta Clicky Blue, preferate pentru zgomotul specific si cu mult feedback la deget.

Tastatura noastra are o constructie din aluminiu cu finisaje metalice, pare ca este un otel din acela foarte dur. Ofera un wrist rest sau palm rest depinde cum vrei voi sa-i spuneti, care se ataseaza magnetic si cam atat.

Are iluminare pe fiecare tasta, conexiune USB 2.0, un cablu de 1.8 metri, o greutate de 1.05kg, butoane multimedia si cam atat.

Vedeti? Din specificatii nu va uimeste, nu va lasa cu gura cascata. Dar nici iPhone-ul nu impresioneaza la specificatii si tot bun este. Tastatura de fata iti ofera nu doar niste switch-uri foarte bune, rapide si silentioase, dar si o constructie impresionanta cu materiale de calitate, o iluminare de top si durabilitate in timp.

Tastaturile premium sunt facute sa reziste mult timp. Sa reziste la pumni, la un pahar de apa varsat si sa ofere cea mai buna experienta de gaming prin viteza, confort si feedback.

Switch-urile dezvoltate de ASUS nu sunt deloc rele. Mi-a placut sa o folosesc, sunt fan switch-uri Red si in jocurile mele competitive pot spune ca s-a descurcat excelent. Atentie ce cititi despre tastatura asta. Pe multe site-uri este prezentata cu switch-uri Cherry, insa nu este adevarat. Pe cutie scrie clar ca sunt switch-uri ASUS ROG NX.

Nu mi-a placut palm rest-ul care nu are un magnet puternic si se mai desprinde. Si totusi, mi-ar fi placut la acesti bani sa fie direct wireless, dar probabil ASUS lucreaza la o tehnologie wireless foarte rapida incat sa joace cu alti producatori grei din industrie si la capitolul asta.

Pret? 688 lei la PC Garage.