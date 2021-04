ASUS ZenFone 8 va fi lansat pe 12 Mai

ASUS ZenFone 8, un telefon pe care eu il astept ca painea calda, urmeaza sa fie lansat pe 12 mai. Anuntul a fost facut oficial.

ZenFone mi se pare ca este o serie de telefoane cu un raport pret-performanta foarte bun, sub apreciata de foarte multi oameni. Sunt telefoane care an de an au impresionat si au venit cu ceva nou.

Sub sloganul „Big on performance, compact in size”, ZenFone 8 ar putea fi un telefon puternic dar compact in acelasi timp. De asemenea, alte zvonuri sustin ca am putea vedea doua modele, unul normal si unul Mini.

Ce stim in mare parte despre hardware: SD888, 16GB RAM, ecran OLED la 120Hz, camera flip si incarcare rapida la 30W.