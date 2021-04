XPG Summoner – o tastatura cu Cherry MX Silver si pret bun

XPG este brandul de gaming a lui ADATA. In ultima vreme am vazut produse interesante de la ei dar din pacate nu sunt foarte prezenti in Romania. Am primit o tastatura Summoner, foarte interesanta, cu pret bun, si este pacat sa nu aflati si voi de ea.

Tastaturile de gaming au evoluat mult, au devenit accesibile si sunt foarte multi producatori pe piata de la care ai ce sa alegi. Gamerii pretentiosi se vor uita tot timpul la companiile mari care au o istorie in spate si care ofera produse fiabile si performante.

Intr-o mare de chinezarii si de branduri de care nu a auzit nimeni, au ramas in viata cativa producatori vechi, dar au aparut si producatori noi de la companii care in trecut nu avea nici o legatura cu perifericele.

Eu, atunci cand aleg sa cumpar un mouse sau o tastatura, selectez tot timpul din filtrele magazinului doar brandurile mari si brandurile noi ale unor companii vechi. De exemplu Logitech, Razer, SteelSeries, dar selectez si XPG, ASUS, Trust, Corsair etc. Evit pe cat posibil brandurile fara istorie, aparute peste noapte si care produc cine stie pe unde.

XPG by ADATA este un brand nou dar care provine, asa cum v-ati dat seama, din portofoliul ADATA, companie recunoscuta pentru memoriile de buna calitate, stick-uri, SSD-uri sau RAM.

XPG acopera multa produse. Avem inclusiv SSD-uri sub acest brand, dar si mousi, casti, surse, carcasa etc. Practic putem forma un build doar din produse XPG deoarece le au pe toate. Si in ziua de azi este foarte rar sa gasesti un brand care sa le produca pe toate si sa ofere un ecosistem.

Summoner este o tastatura de gaming ce vine echipata cu switch-uri Cherry MX Silver, foarte rapide, nu neaparat cele mai silentioase, dar perfecte pentru un gamer care cauta rapiditate.

Aceste switch-uri sunt cele mai rapide din seria Cherry. Sunt liniare, au o cursa de 3.4mmm in total si 1.2mm pana la actionare, sunt relativ silentioase si au un feedback minim. Despre switch-uri puteti citi chiar pe site-ul Cherry, sunt detaliate acolo.

Switch-urile sunt unele dintre cele mai bune pe care le-am folosit pana acum. Sunt in topul preferintelor mele langa switch-urile laser de la ASUS si Razer, dar si langa cele brown de la Logitech.

Sunt foarte rapide in jocurile competitive, bune si la scris, iar daca esti in cautarea unui echilibru intre performanta, rapiditate si silentiozitate atunci le pot recomanda. Plus ca nu sunt nici foarte scumpe.

Tastatura costa in jur de 400 lei, are iluminare RGB, vine cu palm rest magnetic la pachet, USB extra si o constructie de calitate. In pachet gasiti si butoane rosii pentru WASD si sageti.

Se simte solida, de calitate, are si scroll pentru volum si personal sunt foarte multumit de ea. O folosesc zilnic si recunosc ca se ridica la nivelul altor tastaturi de top. Nu mi-a pus nici o problema.

Am apreciat mult switch-urile. Butoanele au o textura mată si nu aluneca deloc degetele atunci cand tastezi repede. Aderenta este buna chiar si cand degetele sunt transpirate.

Recomand tastatura daca vrei ceva diferit. Doar pe compari.ro am gasit tastatura.