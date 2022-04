Avantajele unei memorii DDR5 – XPG Lancer RGB

Avem DDR5 oficial pe piata. Desi aceste memorii nu se bucura inca de o popularitate foarte mare din cauza crizei, acestea reprezinta totusi un salt tehnologic fata de DDR4. Uite cum sta treaba.

Memoriile DDR5 sunt un salt important. In ciuda disponibilitatii limitate si a pretului mai mare din aceasta perioada, noul standard reprezinta un spor de performanta considerabil.

Momentan, producatorii de memorii au venit cu diverse configuratii de module, dar producatorii de placi de baza si procesoare nu au apucat inca sa vina pe piata cu platforme compatibile.

Intel are in prezent singura platforma compatibile cu DDR5 si singurele procesoare capabile sa suporte noul standard. AMD are in plan anul acesta sa vina cu o platforma noua capabila sa suporte noile memorii.

Pana cand vom vedea platforme accesibile de la AMD si Intel va mai dura 1-2 ani, timp in care memoriile RAM DDR5 se vor ieftinii si vor deveni chiar mai bune.

Daca alegi sa-ti cumperi acum memorii DDR5 poti sa stai linistit si sa le pastrezi pentru viitor. Dar s-ar putea sa pierzi niste bani dat fiind faptul ca orice tehnologie noua este scumpa la inceput.

Memoriile DDR5 sunt diferite fata de cele DDR4 chiar la nivel de arhitectura. Noul standard porneste de la 4800MT/s, timp in care vechiul DDR4 pornea de la 2133MT/s. Este o diferenta notabila si nici macar nu vorbim de overclook. In plus, sunt doar primele module lansate.

Pentru ca exista deja si module la 6000MT/s, iar viitorul foarte apropiat ne pregateste module RAM DDR5 la 8000MT/s. Mai mult, pe langa viteza mare pe care o au, noile memorii vor fi disponibile si in capacitati mai mari datorita cipurilor mai mici. Astfel, densitatea creste si se pot integra mai multe module pe unitate crescand considerabil capacitatea.

O alta diferenta in PMIC sau mai bine zis, controlul curentului electric folosit de memorii. Aceasta unitate PMIC este integrata pe memorii, nu in placa de baza. Acest lucru inseamna spatiu economisit, dar si un voltaj mai mic de rulare de 1.1V pentru o viteza de 5600MT/s.

Standardul DDR5 a dublat latimea de banda, s-a introdus ECC On-Die, adica o corectie de erori direct pe cip, iar magistrala de comunicare este impartita in doua canale de 32biti independente pentru un total de 64biti.

Daca totul decurge normal, DDR5 ne-ar putea oferi noua, clientilor casnici, memorii cu pana de 4 ori mai multa capacitate la un voltaj mult mai redus, iar performantele vor fi vizibile mai ales in sarcini intense.

XPG by ADAT mi-a trimis o memorie RAM DDR5 Lancer RGB, o unitate de 16GB cu radiator si iluminare RGB. Aceasta ofera 16GB memorie, lucreaza la 1.25V si are un CL 38-38-38. Acest modul functioneaza la 5200MT/s.

XPG au fost printre primii care au adoptat noul standard si folosesc cipuri de calitate in produsele lor. Chiar in sistemul meu folosesc 32GB RAM XPG la 3600MHz si am de gand ca in viitorul apropiat sa fac trecerea la DDR5 si tot XPG voi alege.

Acest modul integreaza toate functiile pe care le-am enumerat mai sus plus posibilitatea usoara de a face overclock. Avand si radiator pot fi usor duse la o frecventa mai mare.

Acest modul de 16GB costa la eMAG fix 799 lei.