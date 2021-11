Avem deja 1000 de Dacia Spring livrate si peste 300 inmatriculate

Se pare ca deja avem peste 1000 de Dacia Spring livrate catre clienti, iar pana la finalul anului se vor livra peste 3500 doar in Romania. Invazia a inceput! 🙂

Dacia a transmis zilele trecute ca s-au livrat deja peste 1000 de Dacia Spring catre clienti si ca mai urmeaza inca 2500 pana la finalul anului. Cu toate acestea, conform DRPCIV inca nu s-au inmatriculat decat 342, pana la aceasta data. Si cumva nu ma mira, in Timisoara stiu ca s-au livrat peste 100, insa prima data disponibila pentru inmatriculare este anul viitor… in februarie.

Cu toate acestea, cea mai inmatriculata marca electrica anul acesta n-a fost (cel putin inca) Dacia, ci Volkswagen, care pana acum a inmatriculat 749 de unitati. Sunt convins ca pana la final de an situatia se va schimba, pentru ca mai vin si multe Dacii dar si multe Tesla.

In alta ordine de idei, noi am vandut Zoe si incepem o noua experienta automobilistica. Iar daca vreti sa vedeti detalii despre Dacia Spring, am eu doua clipuri pe canalul meu de YouTube.

Mai multe despre vanzarile masinilor electrice in Romania intr-un articol pe Electromobilitate.