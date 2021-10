Avem primul iPhone cu USB Type C

Multi isi doresc un iPhone cu USB Type C. Personal credeam ca la seria 11 vom primi si pe telefoane aceasta mufa dat fiind faptul ca tabletele iPad au USB Type C. Cineva a reusit sa faca aceasta modificare si a pus USB Type C pe un iPhone.

Este un experiment realizat de un inginer si gasiti toata munca lui pe Youtube. A modificat masiv telefonul atat hardware cat si estetic deoarece rama a trebuit modificata.

Munca a inceput in luna Mai si a reusit recent sa termine telefonul. Este acum perfect functional si a necesitat mult efort si multa documentare.

Ideea este ca se poate. Tot inginerul spune ca va lansa un videoclip in care va spune pas cu pas cum a reusit, poate vor si altii sa incerce.