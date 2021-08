Back to School – alege laptop-ul ideal pentru scoala de la MSI

MSI are laptop-uri foarte bune, printre cele mai bune testate de mine in cei 10 ani de activitate aici pe site. Printr-o campanie simpla denumita Back to School, iti poti alege un laptop MSI potrivit pentru nevoile tale la un pret foarte bun.

Noi testam multe laptop-uri si am reusit sa ne facem o parere clara despre fiecare producator in parte, despre plusuri si minusuri, care sunt punctele forte la care exceleaza fiecare producator si tot asa. MSI este unul dintre jucatorii mai timizi de la noi din tara, dar un jucator mare pe plan international. Laptop-urile MSI sunt foarte bune si daca vrei sa-ti cumperi unul nou ai parte de reduceri bune.

Am facut o selectie pentru tine din 4 categorii. Ai mai jos toate detalii.

Din categoria „Cel mai bun raport pret/performanta” putem scoate in evidenta doua modele: MSI Bravo 15 si MSI GF63.

Primul este un laptop echipat cu AMD Ryzen 5 4600, ecran Full HD de 15.6 inch la 144Hz, 8GB RAM, SSD de 512GB si placa video Radeon RX 5500M. Costa 3099 lei la reducere si este un laptop de luat in calcul pentru activitati multimedia si chiar gaming.

Modelul secundar ofera procesor i5-10300H, ecran Full HD de 15.6 inch, 8GB RAM, SSD de 512GB si placa video GTX 1650 Max-Q. Acesta costa 3199 lei. Personal as merge pe prima varianta pentru ecranul la 144Hz si pentru procesorul AMD.

Din categoria Gaming avem tot doua modele interesante pe care as vrea sa le scot in evidenta. Primul este MSI GF65 Thin echipat cu procesor i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD si placa video GTX 1660Ti. Vine cu tastatura iluminata, baterie foarte buna, Wi-Fi rapid si va fi un companion bun pentru jocurile clasice: CS:GO, DOTA, Fortnite, PUBG, LoL si multe alte asemenea. Costa la eMAG 3799 lei.

Optiunea numarul 2 este tot acelasi model dar mai bine echipat. De data aceasta poate fi regasit cu procesor i5-10300H cu RTX 2060, SSD de 512GB si 8GB RAM. La fel, are tastatura iluminata, ecran rapid, baterie buna, nu este foarte greu si are o placa video puternica. Va puteti juca titluri cu Ray Tracing sau DLSS fara probleme. Costa la PC Garage 4398 lei.

Creatorii de continut nu sunt uitati! Cei care aleg un laptop pe post de statie de lucru din simplul fapt ca sunt tot timpul in miscare au 3 variante bune:

MSI Creator 15 cu i7-10870H, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 3060, 15 inch ecran Full HD – este un laptop care costa 8999 lei la eMAG dar care ofera o constructie puternica, eleganta, specificatii de top si viteza in orice aplicatie. Are senzor de amprenta, un sistem racire avansat, nu este foarte greu si este usor de transportat.

MSI Prestige 15 echipat cu i7-1185G7, 15.6 inch UHD, 32GB RAM, 1TB SSD, GTX 1650 Max-Q – costa 8459 lei, dar ofera un procesor de cea mai noua generatie, un ecran cu rezolutie buna, o constructie usoara si rezistenta, senzor de amprenta, tastatura low-profile si silentiozitate in utilizare.

MSI Prestige 14 EVO costa 4799 lei si ofera un procesor i7-1185G7 de cea mai noua generatie, un ecran compact de 14 inch Full HD, 16GB RAM, 1TB SSD si solutie grafica Intel Iris Xe. Este mic, usor, cu margini subtiri si un ecran dragut. Este usor de transportat, ofera o putere mare de procesare si este ideal pentru cei care calatoresc foarte mult.

Pentru utilizatorii fara prea mari pretentii, pentru elevi sau parintii acestora, MSI ofera laptop-uri cu preturi rezonabile intre 2000 si 3000 lei, acestea fiind printre cele mai cumparate in aceasta perioada.

Acestea sunt selectiile si o parte din ofertele MSI. Daca vreti mai multe informatii aveti link AICI catre site-ul MSI unde puteti descoperi si alte noutati.

Campania dureaza pana pe 30 septembrie. Daca alegeti un laptop din gama Summit sau Prestige cu procesor Intel Core Gen 11, primiti extra garantie daca il inregistrati pe site-ul MSI.