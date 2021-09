Review smartwatch Xiaomi Mi Watch – fitness tracker sub formă de ceas

A trecut ceva vreme de când nu am mai avut pe mână (la propriu) un smartwatch sau o brâțară smart, dar în perioada următoare voi avea parte de câteva purtabile pe care le voi încerca pentru voi. Azi este momentul să vedem ce poate Xiaomi Mi Watch.

Lansat acum aproape un an, ceasul rulează un sistem de operare proprietar, ca de obicei pentru Xiaomi, are multe funcționalități pe partea de fitness și un aspect destul de elegant încât să îl poți purta și la sala, și la birou (când ajungi pe acolo), dar și la nuntă, că tot e liber la evenimente, momentan.

Ambalaj, construcție și design

Mi-a plăcut cutia: un paralelipiped de culoare albastru intens. Cam de aceeași dimensiune ca și cutiile în care vin ceasurile clasice. Știu că majoritatea vin în cutii mai compacte, cubice, dar cred că puțină variațiune pe aceeși temă nu strică.

La interior găsim ceasul, dickingul de încărcare, manualul de utilizare și garanția. Apropo de asta, personal nu mai văd rostul acestor materiale la niciun gadget. Poți descărca ușor garanția online, iar manualul este disponibil pe internet pentru orice model de device ai căuta…

Modelul primit de mine este de culoare Navy Blue și are o brățară de silicon, extrem de comodă la purtare. Cântărește 32 grame, are un display de 1,39 inci, de tip AMOLED și dimensiuni compacte (53.3 x 45.9 x 11.8 mm), care îl fac compatibil atât cu partea masculină, cât și cu cea feminină a posibilei clientele.

Hardware și software

Nu am găsit prea multe detalii despre partea de hardware, dar este un lucru obișnuit pentru smartwatch-urile cu sistem de operare proprietar, spre deosebire de cele cu WearOS. Pe cutie sunt trecute însă detaliile despre conectivitate – compatibil cu Android 5.0 sau mai nou, sau cu iOS 10 sau mai nou, Bluetooth 5,0 BLE, GPS GLONASS și display AMOLED cu rezoluție de 454×454 pixeli.

Pe lateral avem două butoane fizice, pentru navigați și acces la partea de fitness tracking, iar pe spate are senzorii de puls și oxigen. Nu are microfon încorporat, deci permite doar respingerea apelurilor, nu și preluarea acestora.

Utilizare

La ponire, pe display vă apare un cod QR pe display, care o dată scanat, vă duce la magazinul de aplicații (Google Play sau AppStore) de unde descărcați Xiaomi Wear. Asta este în sine o noutate, pentru că purtabilele anterioare se conectau cu ajutorul MiFit, altă aplicație. Din câte am văzut, aceasta a rămas pentru brățări doar. A! Și aplicația permite adăugarea simultană a mai multor gadgeturi – Mi Watch, Mi Watch Lite, Smart Band 4C sau Smartband 6).

Din aplicație ai acces la toate funcționalitățile ceasului – poți porni o monitorizarea unei activități sportive (se poate adăuga manual una, dacă ea nu există), poți măsura nivelul oxigenului din sânge sau pulsul, poți schimba fața ceasului, poți face o poză din telefon, poți porni playerul telefonului, poți poți citi mesaje din notificări (de aici se poate seta și pentru ce aplicație vrei să primești notificare) sau poți respinge un apel.

Interacțiunea cu Mi Watch se poate face fie prin intermediul displayului, fie prin cele două butoane de pe lateral (unul este dedicat meniului general, altul celui pentru activități sportive). Iar cum are GPS integrat, este numai bun pentru joggeri. Am vrut să testez și partea asta, dar am avut parte de o accidentare la picior care m-a tras pe dreapta minim două săptămâni. Am observat ănsă că măsoară relativ corect pașii, spre deosebire de unele brățări.

Ceasul rezistă la scufundarea de până la 50 de metri, timp de 10 minute, la o presiune de maxim 5 atmosfere. Eu l-am purtat la piscină și nu a avut probleme deloc, ba chiar m-a ajutat să văd ora chiar și când eram sub apă!

Măsurarea somnului ca număr de ore este și ea corectă, dar nu sunt convins că redă corect nivelul de stress și cel de oxigenare a sângelui. Deși valorile sunt apropiate de ce mi-a spus pulsoximetrul, tare mi-e că redă o medie, în funcție de puls, nu are măsurătoarea reală. Și am dubii cu privire la puls, de asemenea…

Bineînțeles, cea mai folosită funcție a fost alarma de dimineață, mai ales când coboram la birou, iar restul familiei era încă în concediu.

Baterie și autonomie

Producătorul se laudă cu 16 zile de utilizare cu o singură încărcare. Cu toate notificările pornite, și primesc destule telefoane sau mesaje pe rețele sociale, cu măsurarea continuă a pulsului și monitorizarea somnului, dar fără activități sportive, am reușit o autonomie de 12 zile. Dacă îi activam și Allways On Display, cred că scădea spre o săptămână.

Cu toate acestea, mă declar total mulțumit la acest capitol. Încărcarea nu durează nici ea mult, așa că o poți face liniștit în timpul sedințelor mai lungi, când oricum nu te poți ridica de la birou….

Concluzie și preț

Ceasul este excelent pentru cei care doresc o versiune mai avansată și mai arătoasă a brățărilor smart, pentru monitorizarea activităților sportive. Cu aspect elegant, care permite purtarea lui la sală, la teren, la lucru sau la nuntă, fiind mult mai ieftin decât ceasurile cu WearOS, dar având autonomia muuuult superioară, pot spune că Mi Watch este ce trebuie! Dacă avea și NFC și permitea plata wireless, devenea best buy. Apropo de preț, îl găsiți la 516,99 lei la evomag, la eMAG este 419,99 lei varianta pe negru sau culoarea beige sau 429,99 cea testată de mine, iar la Altex costă 419.99 lei.