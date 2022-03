Intel a lansat oficial primele placi video – sunt pentru laptop-uri

Intel a lansat oficial primele placi video. Sunt modele pentru laptop-uri si in curand vom vedea si primele modele desktop. Da, de data asta sunt pe bune si sunt lansate oficial.

Este o serie lansata denumita Intel Arc A-Series ce include trei modele: Intel Arc 3, 5 si 7. Arc 3 va ajunge pe laptop-uri chiar din luna aprilie, iar celelalte doua de prin vara.

Arc 3 promite ca va rula jocuri in Full HD la 60FPS la detalii medii sau inalte. Nu e rau deloc. Oricum majoritatea se joaca in Full HD. Pentru jocurile online populare cum ar fi GTA, Fortnite, LoL, ROcket League sau Valorant, Intel Arc 3 promite chiar si 90FPS in aceleasi conditii.

Intel nu a facut nici o comparatie cu AMD sau Nvidia, deci o sa ne convingem singuri de performante. Singura comparatie pe care a facut-o a fost cu propriile solutii din procesoarele lor.

De exemplu, Arc 3 este cu 30% mai performanta decat solutiile grafice integrate in procesoarele lor din generatia 12, in aplicatii precum Handbrake si cu 60% mai performanta in DaVinci Resolve. De asemenea, ofera o crestere de performanta de 80% in AutoReframe si 140% in Scene Edit Detect din Adobe Premiere Pro.

La baza noilor placi video dedicate sta microarhitectura Intel Xe, o ramura a arhitecturii Xe. Aceasta va alimenta viitorul accelerator grafic HPC Ponte Vecchio din supercomputer-ul Aurora din Statele Unite.

Intel Arc 3 contine doua cipuri grafice, A350M si A370M, cel din urma cu 4GB memorie RAM GDDR6 si latime de banda de 64bit. A350M are 6 nuclee Xe, 6 unitati de Ray Tracing, 1150MHz si o putere intre 25 si 35W.

A370M are cate 8 nuclee din fiecare, 1550MHz si intre 35 si 50W.

Intel Arc 5 are un cip grafic A500M cu 16 nuclee Xe, 16 unitati de Ray Tracing, si 900MHz cu 8GB memorie GDDR6. Latimea de banda este de 128biti si are o putere intre 60 si 80W.

Intel Arc 7 este gama de top cu doua cipuri A730M si A770M. Primul cip cu 24 de nuclee Xe, 24 de unitati Ray Tracing, 1100MHz, 12GB memorie GDDR6 si 192bit. Puterea este intre 80 si 120W. Cipul numarul doi are 32 de nuclee din fiecare mentionate mai sus, 1650MHz, 16GB memorie GDDR6, 256bit latime de banda si putere intre 120 si 150W.

Toate modelele vin cu motoare Xe Media, accelerare hardware pentru codificare si decodificare AV1 cu pana la 50% mai eficient decat H.264. In plus, are si un motor de afisare Xe care suporta HDR la 1080p la 360Hz sau 4 monitoare 4K HDR la 120Hz.

Intel a dezvaluit si Speed Sync si Smooth Sync, doua noi modalitati ce ofera o experienta mai fluida in jocuri, fiind similare in caracteristici cu Adaptive Sync. Diferenta este ca Speed Sync functioneaza cu orice monitor.

Smooth Sync se lupta cu ceea ce in engleza se numeste Screen Tearing, adica o ruptura a imaginii atunci cand un doua cadre se intalnesc. Acest lucru se poate intampla in cazul jocurilor care ruleaza cu putine cadre pe secunda.

Pe partea software, noile placi video vin cu Ray Tracing bazat pe hardware, care functioneaza pe baza lui DirectX 12 sau VulcanRT. Intel ofera o multime de tehnolgii software precum Intel Graphics Performance Analyzer, Intel Game Dev AI Toolkit si Intel VTune Profile. De asemenea, toate placile video vin cu XeSS, raspunsul Intel pentru DLSS de la Nvidia si FidelityFX Super Resolution de la AMD.

O alta tehnologie este Intel Deep Link, care permite placilor video sa lucreze cu procesoare Intel cu grafica integrata pentru a oferi un boost de performanta in diverse aplicatii. Astfel, calculatorul isi va da seama cand sa trimita mai multa putere catre GPU Intel Arc sau cel integrat in procesor, imbunatatind performanta cu pana la 30%.