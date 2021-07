BenQ W1800i Review – videoproiectorul multimedia perfect?

Cand vine vorba de proiectoare, BenQ este cu siguranta primul producator la care ma gandesc. Cu o gama larga de proiectoare incepand de la cele portabile despre care v-am povestit aici si pana la proiectoare de gaming, BenQ are de toate pentru toti. W1800i este cel mai recent model lansat de acestia si este un model destinat entertainmentului. L-am avut in teste in premiera timp de doua saptamani si pot sa va spun deja ca m-a surprins in mod placut.

Specificatii

BenQ W1800i foloseste un sistem de proiectie DLP si functioneaza la o rezolutie nativa 4K UHD (3840×2160). Luminozitatea este de 2000 ANSI lumeni si are un raport de contrast FOFO de 10000:1. Este certificat HDR10/HLG si BenQ CinemaColor, care asigura o acoperire de 100% al spatiului de culoare din Rec.709. Acest Rec.709 este un standard pentru codarea imaginii si a semnalelor caracteristice televiziunii HD. Precizia culorilor este calibrata din fabrica si este compatibil cu tehnologia 3D.

Acesta vine echipat cu o boxa de 5W si este compatibil cu AndroidTV, in pachet fiind insotit de un HDMI media streamer BenQ QS01. Acesta evident poate face streaming de continut 4K si este compatibil cu retele wireless de 2.4Ghgz precum si cu cele de 5Ghz. Foloseste un SoC Amlogic S905 Y2, Quad A53, un GPU Mali-G31 MP2 are 2GB DDR RAM si 16GB memorie interna din care 11 sunt disponibili pentru utilizator. Ruleaza Android TV versiunea 9 si vine cu GooglePlay de unde se pot instala aplicatiile dorite.

Revenind la piesa de rezistenta, W1800i este echipat cu 2 porturi HDMI, HDCP 2.2, un port USB tip A, un jack de 3.5mm pentru iesire audio si un port RS232. Portul HDMI pentru dongle este separat, ascuns sub un plastic, unde este prezent si cablul microUSB pentru alimentarea acestuia.

Experienta in utilizare

Configurarea este simpla si rapida. In 5 minute l-am avut scos din cutie si aveam contul de Google activat. Interfata Android TV este foarte usor de folosit si intuitiva. Nu suntem „inundati” cu prea multe butoane sau optiuni. Gasesti totul la indemana si ofera cateva optiuni de personalizare.

Dar adevarata placere in utilizarea acestuia apare in momentul in care urmaresti continutul. Calitatea imaginii este excelenta, iar culorile arata foarte bine. Din pacate inca nu am un „man-cave” unde sa imi desfasor activitatea de geek si am fost nevoit sa-l asez pe un colt de birou si sa-l proiectez pe peretele de langa. Dar si in aceste conditii, este un deliciu sa urmaresti pana si niste banale trailere pe el. In materie de filme, cuvintele sunt de prisos, mai ales daca il poti aseza suficient de departe, astfel incat sa ai o proiectie cu o diagonala de pana la 2.5 metri pe perete. Cred ca am vazut a 5-a oara Pacific Rim cu ajutorul acestuia si experienta este demna de sala de cinema. Toate acestea la rezolutia 4K, cu HDR si CinemaColor. Pentru un cinefil sau un consumator de continut YouTube care apreciaza calitatea si experienta in timpul vizionarii, acesta este un produs ideal.

Dar nu m-am oprit aici si am zis sa incerc sa ma joc putin pe el. Ei bine, aici am fost si mai placut surprins. Ma asteptam la un input lag, dupa ce TH685 nu a reusit sa ma impresioneze si il recomandam doar pentru casual gaming. W1800i insa ofera o experienta foarte buna. M-am jucat Forza Horizon 3, Max Payne 3 si Iron Harvest 1920. Am vrut sa incerc o gama mai larga de jocuri, unde input lag-ul este important – mai ales in cazul lui Max Payne 3. Am savurat toate 3 titlurile cu placere pe acest videoproiector, desi nu am putut sa le duc la rezolutia 4K datorita placii video care isi arata varsta, chiar daca nici titlurile nu erau la prima tinerete. Totul a rulat la 2K pe batranul GTX1070.

Nu este recomandabil totusi pentru eSports, unde totul are legatura cu timpul de reactie si nu va fi suficient de rapid, dar pentru experiente single-player cinematice, chiar daca vorbim de titluri FPS sau jocuri ceva mai fast-paced non-competitive pe internet, W1800i este o alegere perfecta. Daca detineti o consola Playstation sau Xbox si aveti deja un „man-cave”, pai Mortal Kombat, Fifa sau alte jocuri couch co-op se vor intelege de minune cu videoproiectorul.

Sunetul produs de difuzorul de 5W este surprinzator de bun, dar se observa o lipsa a bass-ului. In cazul in care urmariti un film musical sau videoclip de pe net unde se pune accent pe bass veti avea un feeling ca ceva lipseste putin din peisajul audio.

Concluzii

BenQ W1800i este un proiector aproape perfect din punctul meu de vedere si face fata cu brio aproape tuturor cerintelor unui consumator. Este insa un produs pentru entuziasti, care au o camera dedicata doar divertismentului, unde il pot folosi la potentialul sau maxim si sa se bucure de imaginea de calitate pe care acesta o ofera indiferent daca se joaca singuri, cu prietenii sau urmaresc cel mai nou blockbuster de la Hollywood. Pretul recomandat de BenQ pentru acesta este 1200 de euro. Cine si-l permite nu va regreta si probabil dormitorul i se va transforma intr-o sala de cinema exclusivista.