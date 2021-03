BenQ Zowie XL2746s – doar un pic mai mare

Alex a testat luna trecuta un monitor de la Zowie, modelul XL2546s. Eu am pus mana de curand pe fratele mai mare, Zoqie XL2746s. Stiti care-i diferenta dintre ele?

O sa raspund eu la intrebare: nici una. Zowie are in portofoliu doua monitoare identice dar cu diagonale diferite. XL2546s si XL2746s sunt identice din toate punctele de vedere. Dar am zis ca ar fi frumos sa-l mentionez si sa va spun ca m-am jucat cu el cateva saptamani in timp ce Alex se juca cu fratele mai mic.

Daca ati citit deja review-ul lui Alex atunci…na. Se aplica si aici absolut tot. Doar ca vreau sa va dau niste informatii mai personale. Totusi, am testat multe monitoare in cei aproape 10 ani de ArenaIT.

Fiind un monitor de 240Hz este clar un model performant. Nici ieftin nu este. Este gandit strict pentru gaming, tineti minte! Nu inseamna ca nu puteti sa vizionati un film, insa imaginea si profilele sunt gandite sa afiseze continut din gaming. Totul este setat pentru gaming, exclusiv.

Folosind un RTX 3070 (dada, o sa ma injurati ca eu am placa :D) am reusit sa duc jocurile la 240Hz. Nu toate, dar majoritatea le-am dus. Tot ce a depasit 144 FPS mi-a dat o stare de bine in sensul ca imginea era mult mai rapida.

Diferenta se simte si daca vrei sa profiti din plin de cei 240Hz trebuie sa ai o placa video buna. Monitorul este doar Full HD tocmai ca jocurile sa poata rula cu multe FPS-uri pe cat mai multe configuratii.

Totusi, vreau sa scot in evidenta ceva. Sunt si alte monitoare de gaming pe piata cu panouri IPS sau VA. Acesta Zowie este un TN. De ce? TN-urile au evoluat, culorile sunt redate mai bine, pot avea constraste mai ridicate iar in unele cazuri este greu sa deosebesti un TN de un IPS.

Totusi, TN-ul are un mare avantaj in special pentru gameri: este foarte rapid! Cand te joci la nivel competitiv nu te mai intereseaza cat de bine sunt redate culorile, nu mai tine nimeni cont de unghiuri de vizualizare, iluminare uniforma si alte aspecte de acest gen. Tot ce conteaza este viteza.

TN-urile sunt folosite in continuare pe astfel de monitoare deoarece sunt capabile sa ofere un cost mic de productie, iar ulterior producatorii sa dezvolte tehnologii proprietare precum DyAC+ sau Black eQualizer. Toate aceste tehnologii software implementate cresc pretul monitorului. Daca acest Zowie ar fi avut un panou VA sau IPS cu siguranta si pretul era mult mai mare, iar pe jucatorii profesionisti nu i-ar fi interesat. Nu au timp sa observe astfel de detalii.

Tot BenQ ofera monitoare de gaming pentru acasa, pentru mine si pentru tine, cu panouri IPS sau VA, cu boxe integrate treVolo si design mai frumos. Alta poveste. Acolo culorile sunt mai bine redate si ai alte avantaje, dar automat ai mai putini Hz sau functii in minus.

In concluzie, Zowie XL2746s este un monitor pentru gamerii profesionisti. Este foarte rapid, are multe pozitii de reglaj si functii software foarte folositoare pentur ei. Gamerii amatori pot alege alte variante mai prietenoase.