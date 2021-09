Bitcoin devine mijloc oficial de plată în El Salvador

El Salvador este prima țară din lume care adoptă Bitcoin ca mijloc oficial de plată. Legea a intrat în vigoare ieri și obligă afacerile să accepte plăți în Bitcoin. Statul are deja în rezerve 550 Bitcoin, echivalentul a aproximativ 25 de milioane de dolari, anunțul fiind făcut chiar de președintele țării, Nayib Bukele.

It appears the discount is ending 🥲

Thanks for the dip @IMFNews. We saved a million in printed paper.

El Salvador now holds 550 bitcoin.#BitcoinDay #BTC 🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021