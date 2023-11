Black Friday 2023: cateva produse de urmarit la eMAG

Dupa cum probabil stiti, vineri are loc cel mai mare eveniment Black Friday din 2023. Este vorba despre cel de la eMAG, pentru ca Black Friday este toata ziua la alte magazine. Ei bine, iata cateva produse pe care merita sa le urmaresti.

Evenimentul incepe pe data de 10 noiembrie dis de dimineata. eMAG nu a dat niciodata data de lansare ca se evite tot felul de probleme. Dar de obicei s-a intamplat in 6 AM si 7:30 AM, orele de pe fiecare an le gasiti intr-un articol mai vechi.

Si iata mai jos doar o mica parte din produsele care vor avea pret special de Black Friday, cel mai bun pret din an, si pe care puteti sa le urmariti si sa le puneti la favorite daca vi se par interesante:

Mai multe produse puteti gasi pe pagina lor dedicata evenimentului sau chiar in newsletterul care vine dupa miezul noptii. Asa ca nu uitati sa va abonati, sa puneti ceea ce va doriti in cos si sa fiti pregatiti!

Si ca sa nu inchei doar eu cu intrebarea: voi ce urmariti de Black Friday 2023? Vin si eu cu ceea ce urmarim noi: un uscator de rufe, un soundbar si un suport bun de TV, ca trebuie sa-l mutam in curand pe perete.

PS: Probabil, ca de obicei, noi vom face Live Blogging cu produse si magazine cu preturi bune, asa ca tineti aproape!

Articol sustinut de eMAG