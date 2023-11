Black Friday 2023 la eMAG incepe dupa 7 AM

In fiecare an lumea se intreaba cand va incepe Black Friday la eMAG, pentru ca este cel mai mare eveniment de reduceri din an, dintre toate magazinile. Nu stim nici anul acesta ora, ca nimeni nu o stie, dar stim ceva…

eMAG are o campanie cu Mastercard pentru acest eveniment: daca platesti cumparaturile cu un card Mastercard (de la bancile agreate prin regulament) esti automat inscris la o tragere la sorti pentru un BMW i4 + incarcare in valoare de 7000 lei. Ei bine, conform regulamentului campania se desfasoara astfel : „10 noiembrie 2023 ora 7:00 si pana la data de 13 noiembrie 2023 (inclusiv), ora 23:59”

Ceea ce ne duce clar cu gandul ca evenimentul de reduceri nu va porni mai repede de 7 AM, nu? 🙂 Voi la cat ziceti ca incepe? Iata mai jos si orele din anii trecuti:

2013 – ora 6:56

2014 – ora 6:52

2015 – ora 8:34

2016 – ora 6:49

2017 – ora 6:50

2018 – ora 6:55

2019 – ora 7:24

2020 – ora 7:37

2021 – ora 7:26

2022 – ora 7:20

Intre timp, va reamintesc ca exista deja o serie de produse despre care stim ca vor fi la pret special, plus multele altele, si despre care puteti citi intr-un articol dedicat.

PS: Descoperirea nu-mi apartine mie, ci colegului de la proiectul Electromobilitate, Morton Kodok.