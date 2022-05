Cea mai buna masina electrica din Romania este Renault Megane E-Tech

Se pare ca am avut dreptate cand am spus ca Renault are sanse mari sa castige batalia. Clasamentul este unul surprinzator, iar dupa voturile celor 14 jurnalisti auto, Megane E-Tech a iesit castigator.

Cele 7 modele finaliste sunt dupa cum urmeaza:

Renault Megane E-Tech Electric: 116 puncte Kia EV6: 99 BMW iX: 66 Mercedes EQS: 60 Ford Mustang Mach-E: 49 Audi Q4 e-tron: 33 Tesla Model Y: 25

A fost o batalie stransa intre Kia si Renault, cel putin la prima vedere, deoarece Kia prin modelul EV6 a demonstrat ca se poate face o masina corecta. Din pacate pretul a fost prea mare, iar aici Reno a avut de castigat + buna implementare cu Android si sistemul multimedia.

Criteriile de votare au fost: