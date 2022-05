Despre placa de baza ASUS ROG STRIX B660-F Gaming si de ce am avut nevoie de un cooler ASUS ROG STRIX LC II 240

Cand am folosit platforma AMD Ryzen 5 5600X, placa mea de baza a fost un ASUS B550-F Gaming Wi-Fi. Am ales fix aceeasi placa de baza si pentru Intel din cateva motive. Dar de data asta a trebuit sa aleg si un cooler masiv pentru procesorul i5, care se incalzeste extrem de mult.

Cum spuneam, am trecut pe Intel si am fost nevoit sa schimb placa de baza si memoria RAM. Si pentru ca sunt fidel produselor de calitate, nu am facut nici o schimbare. Am ales tot ASUS pentru placa de baza si tot XPG pentru memoriile RAM.

Asadar, placa de baza si-a schimbat doar socket-ul caci modelul in sine este acelasi. Evident are si alt chipset, dar modelul este similar si pe Intel si pe AMD.

ASUS ROG STRIX B660-F Gaming Wi-Fi este noua mea placa de baza si am ales un model relativ high-end pentru acest procesor. Seria ROG este cea mai buna de la ASUS si am fost mereu fan ROG incat sa nu ma zgarcesc la bani si sa aleg ceea ce este mai bun.

Seria ROG a avut tot timpul produse premium dar si cu preturi pe masura. Placa aceasta de baza nu are cel mai performant chipset si cu siguranta sunt solutii mult mai accesibile decat ce am ales eu. Doar ca din motive tehnice si din motive personale, am ales in continuare acelasi model.

B660-F Gaming Wi-Fi vine cu cateva specificatii interesante:

placa de retea de 2.5Gbps

3 sloturi M2

4 sloturi DDR5 pana la 6000MHz

PCI Express 5.0 x16 pentru viitoarele placi video (o sa fac upgrade)

USB 3.2 Gen2x2 pentru SSD-uri externe de mare viteza

Bluetooth 5.2

Wi-Fi AX

BIOS Flashback

Aceste specificatii pentru mine conteaza si mai mutl decat atat, racirea a fost un factor important. Aceasta placa de baza are o racire generoasa pe mosfeti, iar SSD-urile M2 sunt si ele protejate de niste radiatoare generoase.

Procesoarele Intel se incalzesc foarte tare chiar daca nu au OC, motiv pentru care o placa de baza solida si cu o racire adecvata era necesara. Se vede destul de clar si in poze ce racire masiva are placa de baza si credeti-ma ca este nevoie chiar si pentru un i5.

Mi-a placut mult BIOS-ul placii de baza inca de la modelul folosit pentru AMD. Poti sa faci foarte usor update de BIOS, iar placa actuala rula inca prima versiune de BIOS si a trebuit sa fac eu update la cea mai recenta versiune, culmea, lansata fix cu o zi inainte.

Design-ul este si el unul atragator, toata placa fiind neagra iar zonele iluminate sunt foarte interesante noaptea. Evident ca ele se pot opri sau personaliza din softul Armoury Crate.

Mi-a placut si placa audio integrata, foarte puternica si cu multe setari. Folosesc placa interna pentru sistemul audio, iar o placa audio externa pentru casti. Este un cip ALC4080 cu Savitech SV3H712 amplificare si tehnologie DTS si Sonic Audio III.

Faptul ca a venit cu multe USB-uri este iar un mare avantaj. Sunt fix cat am nevoie. Pe partea de alimentare, placa dispune de 16+1 zone cu tehnologie ProCool si capacitatori de cea mai buna calitate.

De asemenea, I/O shield este deja montat pe placa de baza si nu te mai chinui sa-l montezi tu pe carcasa. Este bine gandit si trebuie doar sa asezi placa pe pozitie.

Cat despre cooler, aveam nevoie de un cooler nou pentru ca cel vechi nu avea montura pentru noul socket. Si am avut un mini soc cand am vazut ca pe piata nu se gasesc coolere pentru Intel 1700. Chiar sunt extrem de putine modele, fie unele super ieftine care sigur nu fac fata, fie unele super scumpe. Ma refer aici la cele pe lichid.

N-am vrut sa aleg un no-name ieftin asa ca singura solutie ieftina si buna a fost acest ASUS ROG STRIX LC II 240 care a costat aproape 1000 lei. Adica aproape cat placa de baza.

Totusi, raceste foarte bine, este silentios si are si un ecran misto pe care il poti seta. A fost scump, nu as fi vrut sa dau atatia bani pe el, dar asta solutie la acel moment nu era.

Combinatia este puternica, procesorul i5 se comporta bine pana acum in jocuri, insa la editare video in DaVinci m-a lasat putin rece deoarece merge mai incet decat AMD. Mi-a luat 20 de min un export de 40 de minute in Full HD fara efecte speciale sau alte nebunii.

Revin in timp cu informatii…