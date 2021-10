Cablurile USB vor avea marcaje speciale

Pentru ca au ajuns sa fie de mai multe feluri, cablurile USB Type C vor avea marcaje noi pentru a putea fi mai usor identificate.

USB Implementers Forum este organizatia care se ocupa de dezvoltarea diferitelor formate USB. Acestia au decis ca este cazul ca toate cablurile USB sa aiba marcaje speciale.

De exemplu, noile cabluri USB Type C cu Power Delivery, USB C si USB 4 vor avea marcajele de mai jos. Astfel, vor fi mai usor de identificat. In mod normal aceste logo-uri ne vor ajuta sa identificam tipul de cablu si specificatiile acestuia.