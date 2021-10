Cum sa „resuscitezi” un laptop mai vechi

Ai un laptop care merge greu? Toti am trecut cel putin o data prin problema asta si rezolvarile sunt multiple. Daca laptop-ul tau are 4-5 ani, a inceput sa mearga greu dar nu vrei sa cumperi altul, uite cativa pasi simpli care te-ar putea ajuta.

Desi multi nu stiu, laptop-urile pot si ele usor de reparat. Vorbim despre laptop-uri cu Windows caci ceilalti nu prea iti dau posibilitatea sa le repari prea usor.

Laptop-urile au si ele componente care pot fi usor de schimbat, de exemplu memoria RAM sau unitatea de stocare. Daca ai un laptop de 4-5 ani si vrei sa-l readuci la viata o poti face foarte simplu prin cativa pasi. Nu ai nevoie sa te duci cu laptop-ul in service daca poti desface cateva surubele.

In principiu, un laptop incepe sa se miste greu din mai multe motive. As putea spune ca unul dintre motive este sistemul de racire. Laptop-urile sunt greu de curatat si cand aduna foarte mult praf nu vor mai fi eficiente. Procesorul poate intra in protectie si atunci tot sistemul se va bloca sau se va misca foarte greu.

Solutia este una foarte simpla si implica un cost minim. Ai nevoie doar de o pasta termoconductoare de calitate (20-30 lei un tub) si de putina indemanare. O data schimbata pasta veche, care probabil ca este intarita, si scos tot praful din ventilatoare, sistemul va avea din nou temperaturile normale.

O alta cauza poate fi unitatea de stocare. Daca este un HDD atunci ar fi cazul sa faci imediat upgrade la un SSD. Sunt multe modele pe piata, dar daca ar fi sa recomand cateva SSD-uri accesibile si bune in acelasi timp as merge pe Kingston.

Aveti la PC Garage numeroase modele, atat in format M.2 cat si in format de 2.5 inch. Daca aveti slot M.2 pe laptop atunci recomand un SSD in acest format.

Recomand in formatul de 2.5″ modelul A400, iar in formatul M.2 pot recomanda doua modele: KC3000 si NV1. Primul este ceva mai performant, iar NV1 este un mod accesibil. Sunt disponibile in capacitati diverse.

Un alt factor de luat in calcul este memoria RAM. Multe laptop-uri veneau cu 4GB RAM in urma cu cativa ani deoarece memoria RAM era destul de scumpa. Totusi, producatorii au pus doua sloturi de RAM din care au ocupat unul singur tocmai ca tu sa faci ulterior upgrade. Asa ca ai posibilitatea de a mai adauga un modul de RAM si sa cresti capacitatea.

Si aici as merge tot pe Kingston. Daca ai DDR4 atunci preturile pornesc de la 131 lei pentru 4GB RAM la 3200MHz. Trebuie sa verifici ce frecventa au memoriile din laptop si sa alegi la fel. Kingston ofera inclusiv pe gama de laptop-uri memorii FURY, aceleasi intalnite si pe dektop-uri.

Daca laptop-ul tau are memorie DDR3 nici o grija, gasesti si asa ceva de la 101 lei.

Mai sunt si alte solutii prin care poti face laptop-ul sa functioneze mai bine. Daca nu ai mai facut o instalare de Windows de mult timp recomand sa o faci. Si de data asta sa folosesti Windows 10 original, este gratis!

Windows 10 s-ar putea sa-ti readuca la viata laptop-ul. Daca ai Windows 7 sau Windows 8 iti recomand sa faci trecerea imediat la Windows 10. Laptop-ul tau sigur este compatibil si o sa simti imediat o diferenta de performanta. W10 un sistem de operare excelent si bine optimizat. Este gratuit la download direct de pe site-ul Microsoft si tot ce ai nevoie este o licenta care costa cativa euro.

Daca nu vrei sa schimbi sistemul de operare din diverse motive, poate niste programe care functioneaza doar pe un anumit sistem de operare sau pe care nu le mai poti gasi ulterior, recomand sa faci o curatenie. Foloseste programe care detecteaza malware-ul, virusii si alte probleme.

Recomand AdwCleaner si eventual un antivirus decent. Puteti incerca ceva free in prima faza.

Eu cred ca prin cele mentionate mai sus poti readuce pe picioare un laptop mai vechi. Un SSD accesibil si un upgrade la memoria RAM nu sunt scumpe. Cu 300-400 lei poti iesi mai castigat decat daca alegi sa cumperi un laptop decent care costa in jur de 3000 de lei.

Daca aveti si voi alte recomandari va rog sa folositi sectiunea de comentarii.