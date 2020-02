Jocul Gothic va primi un remake oficial

In 13 decembrie 2019, toti cei care detineau pe Steam un titlu produs de Piranha Bytes (Gothic, Risen sau Elex) au primit automat un titlu misterios denumit Gothic Playable Teaser.

Cei care l-au incercat (printre care si eu, gasiti impresiile aici) au fost placut surprinsi sa afle ca THQ Nordic, cei care detin licenta pentru seria Gothic, doresc sa actualizeze seria fara a-i pierde din esenta si sa dezvolte un remake pentru primul joc din serie. Astfel, Gothic Playable Teaser a servit drept un demo/ prototip a directiei in care remake-ul se va indrepta. Acesta a fost incercat de peste 180.000 de jucatori, iar automat dupa ce petreceai cateva ore in acest demo, primeai un chestionar pentru feedback.

Chestionarul a fost completat de peste 43000 de jucatori si in proportie de aproape 95% au decis ca directia remake-ului este buna, singurul aspect care nu a fost pe placul gamerilor la scara mare fiind paleta de culori aleasa – eu as fi adaugat si gameplay-ul aici. Rezultatele studiului le puteti studia in detaliu aici.

We are up for the challenge to develop a full Gothic Remake which will stay as faithfully as possible to the original experience and transport the atmospheric world of Gothic into a high quality look and carefully modernizing certain gameplay mechanics.