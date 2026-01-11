Cafeluța IT – 11.01.26 – Breșă masivă de date la Instagram și multe știri faine

De la algoritmul secret al lui Musk și roboții care fac curat, multe mașini electrice în 2026, până la breșe de date masive și o misiune lunară istorică, săptămâna se încheie cu știri tech de senzație.

Elon Musk promite algoritmul X open-source săptămâna viitoare: După ani de așteptare, Musk anunță că va face public codul algoritmului care decide ce vezi pe X, actualizat săptămânal. Promisiunea vine sub presiunea regulatorilor europeni. Detalii

Breșă masivă de date la Instagram: 17.5 milioane de utilizatori expuși: Informații sensibile, inclusiv adrese și numere de telefon, sunt vândute pe dark web după o expunere a unui API. Utilizatorii primesc email-uri de resetare parolă. Detalii

GameStop închide peste 400 de magazine în SUA: Lanțul de retail pentru gameri reduce drastic prezența fizică în urma unor rezultate slabe, în timp ce CEO-ul Ryan Cohen ar putea primi bonusuri uriase în acțiuni. Detalii

FCC aprobă lansarea a încă 7.500 de sateliți Starlink: SpaceX primește undă verde să-și extindă constelația la 15.000 de sateliți, cu termene limită până în 2031 pentru a oferi acoperire internet globală și conectivitate directă la telefon. Detalii

Baldur’s Gate 3 nu va ajunge pe Nintendo Switch 2: Deși studioul Larian și-ar dori un port, decizia aparține deținătorilor IP-ului Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, lăsând fanii fără aventura RPG pe consola nouă. Detalii

NASA se pregătește pentru prima misiune cu echipaj pe Lună din 1972: Artemis 2 ar putea decola în februarie, marcând revenirea oamenilor lângă Lună. Racheta SLS și capsula Orion vor fi mutate pe rampă în curând. Detalii

Roboții de la CES 2026: de la companioni adorabili la mașini de spălat rufe: O parada a roboților casei, de la Onero H1 care strânge rufele până la cocoșații Poketomo și Bibo, arată un viitor în care AI-ul devine un partener zilnic. Detalii

Agent fiscal francez acuzat că a vândut date ale utilizatorilor de crypto: O angajată a autorităților fiscale din Franța este suspectată că a furnizat date personale ale investitorilor în criptomonede unor criminali, deși susține că nu știa de intențiile cumpărătorilor. Detalii

Peste 30 de mașini electrice noi vor fi lansate în 2026: În ciuda discuțiilor despre o „încetinire” a tranziției electrice, anul acesta va aduce cea mai mare varietate de modele EV noi de până acum, de la hatchback-uri la SUV-uri premium. Detalii

Volvo lansează un camion electric de 30.000 de lire pentru livrări urbane: Noul Volvo FL Electric, în varianta Class 7, este proiectat special pentru logistica din orașe, cu baterii îmbunătățite și ergonomie avansată pentru șoferi. Detalii

Legiuitorii conservatori din SUA vor taxe pe conținutul pentru adulți: În urma legilor de verificare a vârstei adoptate în multe state, unii politicieni propun acum impozite speciale pe site-urile de conținut pentru adulți, măsură criticată ca fiind neconstituțională. Detalii

O nouă unealtă promite să „curățe” Windows 11 de AI și să dea utilizatorului control: Pentru cei sătui de integrarea forțată a AI-ului Microsoft, un tool nou oferă opțiuni de a elimina funcții precum Copilot și a personaliza sistemul. Detalii

Google Maps redesenează interfața pe Android pentru a remedia haosul: Aplicația primește o revizuire majoră a interfeței pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale utilizatorilor: suprapunerea excesivă a elementelor pe ecran. Detalii

Știința explică în sfârșit de ce hainele se micșorează la spălat: Cercetătorii cred că au descoperit mecanismul din spatele micșorării țesăturilor și propun o metodă pentru a „de-micșora” articolele de îmbrăcăminte. Detalii

NASA scurtează misiunea echipajului Crew-11 cu o lună din motive medicale: Pentru prima dată, agenția spațială aduce astronauții acasă mai devreme din cauza unei probleme de sănătate a unui membru al echipajului, deși situația este descrisă ca stabilă. Detalii

Buick vrea să revină pe piața chineză cu noul SUV electric Electra E7: General Motors pune speranțe în acest crossover electric exclusiv pentru China, destinat să concureze cu modelele locale și să redreseze vânzările brandului. Detalii

Marvel are cel mai bine vândut comic din ultimii ani, mulțumită lui Robert Downey Jr.: Evenimentul crossover „Ultimate Endgame”, care îl readuce pe actor în rolul lui Iron Man într-un mod meta, a stârnit interes masiv în rândul colecționarilor. Detalii

Godzilla Minus One revine în cinematografe în noiembrie: Filmul apreciat de critici și public va avea o relansare în săli luna viitoare, oferind o nouă șansă de a-l vedea pe ecranul mare. Detalii

Orașul Commerce City, Colorado, își electrifică întreaga flotă de gunoi: Cel mai mare oraș din stat devine un model de sustenabilitate prin înlocuirea completă a vehiculelor de colectare a deșeurilor cu versiuni electrice. Detalii