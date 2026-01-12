Microsoft pregătește concedieri masive pe fondul costurilor uriașe cu inteligența artificială

Microsoft ar putea anunța în curând o nouă rundă semnificativă de disponibilizări, surse din piață indicând posibilitatea eliminării a între 11.000 și 22.000 de locuri de muncă pe parcursul acestei luni.

Această decizie drastică, care ar putea afecta până la 10% din forța de muncă totală a companiei, vine ca o consecință directă a investițiilor masive în inteligența artificială, domeniu care a generat costuri de infrastructură de peste 80 de miliarde de dolari doar în anul precedent. Se pare că departamentele cele mai vizate de aceste măsuri sunt echipele Azure cloud, divizia de gaming Xbox și sectoarele de vânzări globale, în timp ce compania încearcă să echilibreze bugetul pentru a susține expansiunea tehnologică.

Aceasta ar fi a patra lună ianuarie consecutivă în care gigantul american recurge la reduceri de personal, continuând trendul descendent început în anii trecuți, când au fost eliminate mii de posturi pentru a optimiza operațiunile. Deși unii oficiali au negat vehement zvonurile, calificându-le drept speculații nefondate, rapoartele analiștilor sugerează că Microsoft realocă resursele financiare dinspre salarii către active tehnologice pe termen lung, punând presiune pe managementul intermediar și pe echipele care se ocupă de produsele mai vechi.

În paralel cu aceste posibile restructurări, se preconizează și o înăsprire a politicii de muncă de la birou începând cu 23 februarie 2026, angajații care locuiesc în proximitatea sediilor fiind obligați să fie prezenți fizic cel puțin trei zile pe săptămână.

