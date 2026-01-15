Cafeluța IT – 15.01.26 – Grok tot mai atacat pentru imaginile generate

Știrile de azi sunt dominate de controversele AI ale lui Musk, schimbări majore la Tesla, o pană masivă la Verizon și anunțuri importante din lumea gaming-ului și a mașinilor electrice.

California deschide anchetă împotriva Grok pentru deepfake-uri sexuale cu copii: Procurorul general Rob Bonta investighează xAI după rapoarte că jumătate din 20.000 de imagini generate între Crăciun și Anul Nou înfățișau persoane îmbrăcate sumar, inclusiv copii. Detalii

Elon Musk anunță sfârșitul vânzării pachetului Full Self-Driving la Tesla: După 14 februarie, funcția FSD va fi disponibilă doar prin abonament lunar, punând capăt promisiunii că o mașină Tesla ar putea fi un „activ care se apreciază”. Detalii

BMW dezvăluie viitorul M3 electric cu patru motoare și schimbător de viteze simulat: Modelul promis pentru 2027 va avea un sistem de tracțiune integrală cu patru motoare și capacitatea de a decupla axa față pentru o manevrabilitate extremă. Detalii

Pană națională de 10 ore la rețeaua Verizon, sute de mii de clienți afectați: Utilizatorii din SUA au raportat că telefoanele afișau „SOS” în loc de bare de semnal, iar apelurile și datele mobile au fost întrerupte pentru majoritatea zilei. Detalii

Civilization VII va ajunge pe iPhone și iPad prin Apple Arcade în februarie: Jocul de strategie va fi disponibil abonaților Apple Arcade începând cu 5 februarie, la un an de la lansarea pe PC. Detalii

28 de grupuri de avocați cer lui Apple și Google să interzică Grok și X din magazinele de aplicații: Coaliția acuză gigantii tech că „nu doar facilitează, dar profită” de materiale cu exploatare sexuală a copiilor și deepfake-uri nonconsensuale generate de AI. Detalii

Bandcamp interzice muzica generată „în întregime sau în parte substanțială” de AI: Platforma pentru muzică independentă ia o poziție fermă pentru a păstra „conexiunea umană” și a împiedica încărcarea de „slop” muzical. Detalii

Google Gemini primește „Inteligență Personală” care îți scanează Gmail, Photos și Drive: O nouă funcție beta permite AI-ului să ofere răspunsuri profund personalizate folosind context din întregul tău ecosistem Google, dar este opțională și doar pentru utilizatorii plătitori din SUA. Detalii

NVIDIA lansează DLSS 4.5 pentru toate plăcile video GeForce RTX: Actualizarea aduce rezoluție superioară și stabilitate temporală îmbunătățită în peste 400 de jocuri, cu o generație de cadre îmbunătățită promisă pentru primăvară. Detalii

FBI confiscă telefonul, laptopurile și ceasul unui reporter de la Washington Post într-o ancheta privind scurgeri de informații: Acțiunea drastică împotriva jurnalistului, care are peste 1.100 de contacte guvernamentale, ridică semne serioase de întrebare despre libertatea presei. Detalii

YouTube permite părinților să blocheze complet Shorts pentru conturile de adolescenți: Noua opțiune parentală, o premieră în industrie, vine alături de recomandări mai educaționale și un proces de înregistrare îmbunătățit pentru copii. Detalii

Microsoft, FBI și Europol distrug platforma masivă de criminalitate cibernetică RedVDS: Operațiunea a lovit un serviciu de tip „crime-as-a-service” folosit pentru campanii masive de phishing și fraudă. Detalii