Dacia va produce un EV la Mioveni

Dacia pregătește pentru 2026 un al doilea model electric de oraș, poziționat peste Spring și construit în Europa, cu preț‑țintă sub 18.000 €, potrivit informațiilor dezvăluite recent.

Noul EV este strâns legat de viitorul Renault Twingo electric, dar va avea identitate vizuală distinctă, relația fiind comparată cu perechea Sandero–Clio (platformă comună, personalitate diferită).

Prototipul ar urma să fie dezvăluit în T2 2026, cu debut public la Salonul Auto de la Paris (12–18 octombrie 2026), iar Dacia intenționează să vândă în paralel Spring și noul model o perioadă limitată, în funcție de stimulentele locale și cerere. Ținta de sub 18.000 € și dezvoltarea rapidă (aprox. 16 luni) au fost reiterate și de surse internaționale care notează că producția europeană urmărește să evite taxele pentru mașinile fabricate în China. Pe locația de producție, rămâne deschis scenariul Mioveni: Guvernul a discutat cu Renault despre extinderea uzinei pentru a găzdui noul model, decizia finală aparținând companiei; în paralel, este vehiculată și asamblarea în Slovenia (Novo Mesto), acolo unde va fi produs Twingo. În prezent, Spring rămâne fabricat în China, ceea ce face ca un al doilea EV Dacia „made in Europe” să fie strategic pentru costuri și disponibilitate în UE. Dincolo de știrile seci, mi se pare că pariurile pe hibridul de preț și pe „EV-ul accesibil” în Europa se întâlnesc exact aici: un A‑segment robust, stilat „mini‑Duster”, cu producție locală și sub pragul psihologic de 18.000 €. Dacă Dacia livrează autonomie urbană realistă, încărcare rapidă „de bun‑simț” și cost total de utilizare competitiv, are șanse să repete rețeta Spring – dar fără vulnerabilitatea tarifelor și cu un produs mai matur pentru orașele europene. Și, ar mai fi de remarcat un aspect: dacă se concretizează producția pe plan local, ar deveni o gură de oxigen pentru economia noastră, tot mai des lovită de concedieri, taxări și alte probleme.

