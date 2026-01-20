Cafeluța IT – 20.01.26 – Tancuri hibride și hardware de la OpenAI

De la un dispozitiv fizic misterios de la OpenAI, un tanc hibrid, o nouă misiune NASA, la o vacă care folosește unelte și un nou joc Bungie. Iată cele mai interesante știri tech de azi.

OpenAI anunță un dispozitiv fizic pentru anul acesta: Compania a confirmat că este „pe drumul cel bun” pentru a dezvălui primul său produs hardware fizic mai târziu în acest an, deși natura lui rămâne un mister. Detalii

ASUS renunță la telefoanele sale, se concentrează pe AI și robotică: Președintele companiei a confirmat că nu va mai lansa modele noi de smartphone-uri, punând astfel pe pauză nedefinit linia Zenfone și ROG Phone, pentru a se concentra pe proiecte de inteligență artificială. Detalii

Bungie anunță data de lansare pentru „Marathon”: Așteptatul shooter de tip extraction de la creatorii „Halo” și „Destiny” va ajunge pe PC, PlayStation 5 și Xbox Series X/S pe 5 martie, după o amânare din 2025. Detalii

Vaca Veronika folosește unelte, uimind oamenii de știință: O bovină dintr-o fermă din Austria a fost observată folosind în mod repetat un băț pentru a se scărpina, demonstrând abilități cognitive și de rezolvare a problemelor mult mai avansate decât se credea. Detalii

Tancul Abrams al armatei SUA devine hibrid: Prototipul M1E3 Abrams a fost dezvăluit la Detroit Auto Show, promițând o creștere cu 50% a eficienței energetice prin adăugarea unui sistem de propulsie electric. Detalii

OpenAI își schimbă focusul pentru 2026: „adoptarea practică”: CFO Sarah Friar a scris că obiectivul companiei este să închidă decalajul dintre ceea ce poate face AI și cum o folosesc oamenii, în special în sănătate, știință și enterprise. Detalii

Threads a depășit X la numărul de utilizatori zilnici pe mobil la nivel global: Conform datelor Similarweb, aplicația Meta a atins în medie 143 de milioane de utilizatori zilnici, față de 126 de milioane pentru platforma lui Elon Musk. Detalii

Misiunea Artemis II a NASA se apropie de lansare: Racheta care va duce primii astronauți în apropierea Lunii după decenii a ajuns pe rampa de lansare pentru teste finale, într-o campanie remarcabil de lină până acum. Detalii

Canada „dată peste cap” de SUA pentru acordul cu mașinile electrice chinezești ieftine: Oficialii americani au criticat vehement decizia Canadei de a permite importul de EV-uri chinezești cu tarife reduse, temându-se de impactul asupra industriei auto nord-americane. Detalii

Elon Musk confirmă: Tesla reîncepe lucrul la supercomputerul Dojo 3: După ce echipa a fost desființată anul trecut, Musk a anunțat că proiectul revine „acum că designul cipului AI5 este în formă bună”, vorbind și despre un potențial „compute bazat în spațiu”. Detalii

Kia dezvăluie viitorul său EV „halo” de top: Producătorul sud-coreean lucrează la un nou SUV electric flagship care va sta deasupra modelelor existente, iar prototypele oferă deja o idee despre designul său îndrăzneț. Detalii

Un al doilea „Sphere” uriaș ar putea ajunge lângă Washington, DC: Compania din spatele arenei din Las Vegas și-a anunțat intenția de a construi un al doilea amplasament în Maryland, la doar 15 minute de capitala SUA. Detalii

Anthropic vrea o evaluare uriașă de 350 de miliarde de dolari: Gigantul AI urmărește o investiție record de 25 de miliarde de dolari pentru a se alătura celor mai valoroase companii private din lume, cu Sequoia Capital printre potențialii investitori. Detalii

FedEx adaugă dube electrice pentru livrările din ultimul kilometru în Japonia: Giantul logistic implementează 17 vehicule electrice noi în efortul său de electrificare globală, aliniindu-se și cu obiectivele climatice ale Japoniei pentru zonele urbane dense. Detalii

Germania înlocuiește cazanele industriale pe gaz cu cărămizi încălzite: Un nou proiect pilot la o fabrică chimică testează o baterie termică inovatoare care produce abur curat și fiabil fără arderea de combustibili fosili. Detalii

Disney schimbă tematica „Galaxy’s Edge”, dar nu reușește să o facă cum trebuie: Parcurile tematice înlocuiesc elementele din trilogia sequel cu cele din trilogia originală Star Wars, dar criticii spun că transformarea este la fel de neîmplinită ca și viziunea inițială. Detalii

O lampă uriașă în formă de pix Bic: Un brand italian de design a creat o lampă de aproape 2 metri, o replică la scară mărită a celebrului pix Bic Cristal, cu un „tub de cerneală” iluminat de LED-uri. Detalii

Razer CEO: Gamerii deja iubesc AI în dezvoltarea de jocuri, doar că nu știu încă: Într-un interviu lung, Min-Liang Tan a susținut că comunitatea este împotriva „gunoiului AI”, dar pentru instrumente care ajută creativitatea umană, deși reacțiile online par să contrazică asta. Detalii

A murit Gladys West, matematicianul a cărui muncă a stat la baza GPS-ului: Pioneer-ul care a creat modelele matematice precise ale Pământului folosite pentru sistemul de poziționare global a murit la vârsta de 95 de ani, după o carieră de 42 de ani în care munca sa a rămas mult timp nerecunoscută. Detalii