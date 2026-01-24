Cafeluța IT – 24.01.26 – TikTok, Tesla, Intel, AI și Vimeo

O zi plină de controverse: Tesla elimină o funcție de bază și o pune în spatele unui abonament, TikTok își finalizează vânzarea în SUA, iar Vimeo concediază aproape pe toată lumea. În plus, Intel se confruntă cu lipsa de chipuri, iar Nvidia pregătește un atac masiv pe piața laptopurilor.

TikTok are oficial noi proprietari americani: Afacerea de 14 miliarde de dolari a fost finalizată, transferând 80% din operațiunile din SUA unui consorțiu condus de Oracle și Silver Lake. Detalii

Nvidia pregătește 8 laptopuri cu procesoare Arm proprii: Un leak arată că Lenovo și Dell lucrează la modele cu chipurile N1 și N1X, amenințând dominația Intel și AMD. Detalii

Tesla elimină Autopilot-ul standard de pe Model 3 și Model Y: Funcția de centrare pe bandă (Autosteer) este acum blocată în spatele abonamentului FSD la 99$/lună, într-o mișcare criticată. Detalii

Vimeo concediază „majoritatea” angajaților, inclusiv întreaga echipă video: Masacrul a venit la doar câteva luni după ce platforma a fost cumpărată de un fond de investiții. Detalii

Intel se confruntă cu lipsa severă de chipuri pentru procesoarele noi: Compania alocă mai multă capacitate de producție pentru chipurile server, care aduc mai mulți bani, lăsând laptopurile la coadă. Detalii

Meta interzice temporar adolescenților să vorbească cu personajele sale AI: Măsura vine după controverse legate de conversații inadecvate și în timp ce compania dezvoltă „o experiență nouă”. Detalii

Ford intră oficial în cursa camioanelor electrice cu noul F-Line E: Semi-ul electric va ajunge pe drumurile Europei de Vest vara aceasta, cu o capacitate de 26 de tone. Detalii

Microsoft a predat cheile de criptare BitLocker FBI-ului, conform unui raport: Compania spune că primește aproximativ 20 de astfel de cereri pe an. Detalii

BMW iX3 atrage comenzi masive înainte chiar de test-drive: Noul SUV electric al BMW are o cerere neașteptat de puternică, inclusiv de la mulți clienți noi ai mărcii. Detalii

Apple va începe să afișeze mai multe reclame în App Store din martie: Anunțurile vor apărea nu doar în partea de sus, ci și mai jos în rezultatele de căutare. Detalii

Hackerii au exploatat SharePoint pentru a fura credențiale de la companii din sectorul energetic: Microsoft a descoperit cum atacatorii au ocolit măsurile de securitate și au rămas ascunși zile întregi. Detalii

China respinge afirmația lui Musk că FSD va fi aprobat „luna viitoare”: Mass-media de stat chineză a declarat că cronologia oferită de CEO-ul Tesla este „neadevărată”. Detalii

Un producător de ochelari inteligenți rival îl dă în judecată pe Meta: Solos cere „miliarde de dolari” în daune, susținând că Ray-Ban Meta încalcă brevetele sale. Detalii

Studiu: Agenții AI se vor lovi în curând de un „zid matematic”: Cercetătorii avertizează că modelele de limbaj mari (LLM) au limite fundamentale în rezolvarea unor probleme. Detalii

Ce ar trebui să știe fiecare șofer de EV înainte de o furtună majoră de iarnă: Ghid practic pentru a face față scăderii dramatice de autonomie și altor provocări în frig extrem. Detalii

Cum fentează rechinii din Groenlanda procesul de îmbătrânire: O nouă cercetare dezvăluie secretele longevității extraordinare a acestor creaturi misterioase. Detalii