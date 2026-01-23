Apple rămâne lider, dar NVIDIA vine tare din urmă!

Ei bine, nu e nicio surpriză majoră: Apple a reușit din nou să se agațe de titlul de „cel mai valoros brand din lume”, pentru al treilea an la rând!

Conform raportului Global 500 pentru 2026 realizat de Brand Finance, gigantul din Cupertino a crescut cu 6%, ajungând la o valoare amețitoare de peste 600 de miliarde de dolari (607,6 miliarde, mai exact). Se pare că strategia lor de a se baza mai puțin pe vânzarea de iPhone-uri și mai mult pe servicii, aplicații și ecosistem funcționează de minune. În traducere liberă: chiar dacă nu ne mai schimbăm telefoanele în fiecare an, tot le dăm bani prin abonamente și App Store.

Pe locul doi, Microsoft se apropie periculos, cu o creștere spectaculoasă de 23% și o valoare de 565 de miliarde de dolari, devenind al doilea brand din istorie care depășește pragul de 550 de miliarde. Google și Amazon completează podiumul, dar marea vedetă a acestui an este, fără îndoială, NVIDIA. Producătorul de cipuri a avut o ascensiune meteorică, sărind direct pe locul 5 cu o creștere uluitoare de 110% a valorii brandului, depășind giganți precum Facebook, Walmart sau Samsung. Practic, NVIDIA a devenit coloana vertebrală a economiei AI, iar toată lumea vrea o bucată din tehnologia lor.

În timp ce giganții tech se bat pe miliarde, alte branduri au parte de experiențe mixte. Revolut a făcut furori, triplându-și valoarea și intrând în top 500, semn că fintech-urile nu mai sunt doar o nișă. La polul opus, Tesla a avut un an mai puțin fericit, înregistrând o scădere de aproape 36%. Ah, și să nu uităm de YouTube, care a fost încoronat drept „cel mai puternic brand” din lume, semn că dependența noastră de videoclipuri cu pisici și tutoriale este mai mare ca oricând.

Opinia mea e ca este fascinant să vedem cum inteligența artificială remodelează ierarhiile globale. Ascensiunea NVIDIA nu este doar o bulă, ci confirmarea că infrastructura AI este noul petrol. Cât despre Apple, deși pare de neatins, faptul că Microsoft s-a apropiat atât de mult arată că inovația în software și cloud (și da, AI-ul integrat) ar putea fi cheia detronării în viitorul apropiat. Competiția devine tot mai acerbă, iar „bătrânii” din tech trebuie să inoveze rapid sau riscă să devină istorie, cum bine a subliniat și CEO-ul Brand Finance referitor la Intel.

