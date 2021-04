Call of Duty: Warzone si Call Of Duty: Modern Warfare adauga NVIDIA DLSS – performanta creste cu 70%

Daca aveti o placa video RTX atunci am o veste buna pentru voi. CoD Warzone si CoD Modern Warfare are acum tehnologie DLSS, iar performanta in joc cu acest mod activat creste cu pana la 70%.

Ca urmare a lansării unui noi update astăzi, gamerii pot porni NVIDIA DLSS în Call of Duty: Warzone, în modurile multiplayer din Modern Warfare și în modul co-op Spec Ops din Modern Warface. Pornirea opțiunii NVIDIA DLSS din setările jocului rezultă într-o creștere a performanței pe plăcile grafice GeForce RTX cu până la 70% mai mult în 4K. DLSS este disponibil în Call of Duty: Black Ops Cold War pentru multiplayer, Zombies și campanie.

De asemenea, DLSS vine acum si pentru Naraka: Bladepoint si Mortal Shell. Acete noutăți vin la scurt timp după adiția DLSS în numeroase alte jocuri în acest an printre care Outriders al celor de la People Can Fly și Square Enix care s-a lansat pe 1 aprilie cu integrare NVIDIA DLSS care crește performanța cu până la 73% în 4K

De asemenea, integrarea devine mai simplă pentru dezvoltatorii de jocuri video odată cu lansarea unui Unreal Engine 4 plugin care permite dezvoltatorilor să adauge DLSS în titlurile lor în mai puțin de o zi de muncă. Săptămâna trecută Unity a anunțat că DLSS va fi adăugat în motorul lor de jocuri până la final de an.