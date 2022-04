Camera de 108MP ajunge si in segmentul mid-range

Cum ar suna un telefon de 1000 de lei cu camera de 108MP? Este posibil, iar realme ne pregateste o surpriza in perioada imediat urmatoare.

Seria realme 9 include cateva mdoele interesante. Discutam despre realme 9 Pro si 9 Pro Plus deja lansate, dar vom avea in viitor si un realme 9 4G mult mai ieftin care va integra si senzorul foto HM6 de la Samsung de 108MP.

Asta inseamna ca realme va introduce in segmentul mid-range, adica acele telefoane care costa in jur de 1000 lei si care pot ajunge pana pe la 1500 lei, o camera de 108MP, cea mai mare de din segment.

realme a mai avut realizari in trecut. De exemplu, au fost printre primii care au adoptat camera de 48MP in segmentul mid-range si camera de 64MP in acelasi segment in urma cu putin timp. Pasul urmator este 108MP.

Senzorul este HM6 de la Samsung cu 123% ami multa lumina absorbita datorita tehnologiei Pixel Binning NonaPixel.