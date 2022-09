Casa Verde Fotovoltaice: am fost acceptat in program!

S-a intamplat minunea! Dupa ce am aplicat la Casa Verde Fotovoltaice la final de 2021, am fost, in sfarsit, aprobat in program. Insa greul n-a trecut…

Stiti deja ca noi am tot vorbit aici, pe ArenaIT, despre programul Casa Verde Fotovoltaice – multe articole aici. Eu am aplicat si in 2019 dar si in 2021 (23 decembrie) pentru casa de la tara. Ei bine se pare ca, in sfarsit, am primit aprobare pentru aplicatia de la final de an trecut.

Ramane sa vedem cum ma inteleg cu instalatorul ales (eSolar.ro – nu ne stim, nu ne cunoastem dar veti afla cum a decurs) si in cat timp sistemul fotovoltaic va ajunge pe casa… inteleg ca poate sa mai dureze cativa ani. 🙂

Fiind o casa de vacanta, la tara, voi merge pe varianta minima, adica montarea unui sistem fotovoltaic de 3 kW. Cu ce voi produce vara sper sa ma pot incalzi iarna acolo.

Evident, va tin la curent. Insa pana atunci: ati instalat careva sisteme prin AFM? Cum a decurs totul? In care sesiune?